Urp: orari più estesi per aiutare chi deve chiedere la residenza

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vercelli, a partire da lunedì 7 giugno, oltre al consueto orario di apertura mattutino, amplierà l’orario di ricevimento aprendo al pubblico due pomeriggi a settimana: lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16.

Inoltre, all’Urp, sarà offerto ai cittadini un servizio in più: il supporto alla compilazione della dichiarazione di residenza.

«Abbiamo pensato di ampliare l’orario per soddisfare le esigenze della cittadinanza, che potrà accedere agli uffici anche in fascia pomeridiana – dice il sindaco, Andrea Corsaro – inoltre, la compilazione dei documenti utili alla residenza, permetterà di velocizzare le pratiche e sarà un aiuto concreto per i cittadini».

Infatti, spiega l’assessore Ombretta Olivetti: «il servizio di supporto alla dichiarazione di residenza è pensato per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia o non ha un computer a disposizione ed anche per chi ha dubbi sulla compilazione del modulo o sulla documentazione richiesta».

Per accedere al servizio è necessario recarsi all’Urp dove un operatore stamperà il modulo necessario ad avviare la pratica, fornirà un supporto alla compilazione e darà indicazioni sui documenti che devono essere allegati per il buon esito della pratica. Una volta compilato il modulo e raccolti tutti i documenti necessari, sarà sufficiente consegnare tutta la documentazione all’Ufficio Protocollo dell’Ente. Sarà poi cura dell’Ufficio Anagrafe richiamare il cittadino e concludere la pratica.