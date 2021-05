Tiramani: «Nomine Asl, a Vercelli arriva una manager di alto profilo»

«Soddisfatti per la nomina del nuovo Direttore Generale dell’Asl Vercelli, Eva Colombo»: approvazione unanime, dal deputato valsesiano Paolo Tiramani, dal presidente della commissione Sanità Alessandro Stecco e dal consigliere regionale Angelo Dago per la nomina della nuova manager dell'Asl Vercelli, Eva Colombo, attuale direttore amministrativo dell'Asl Città di Torino e manager di formazione lombarda molto apprezzata.

«Siamo contenti, per la sanità vercellese, per la nomina da parte dell’assessore Icardi e della Giunta della dottoressa Eva Colombo - scrivono in una nota -, un nome di alto profilo e di elevata competenza che ha avuto esperienze precedenti importanti in Asl, anche nella più grande Asl piemontese, quella della Città di Torino e nelle aziende lombarde. A lei i nostri migliori auguri di buon lavoro in un momento in cui ci sarà da ricostruire una sanità più forte, riannodare e tessere nuove strategie di governo della sanità vercellese dopo le tre ondate pandemiche che ci hanno colpito, pensando ai pazienti, all’ascolto degli operatori sanitari e del territorio».

Dai vertici della Lega sul territorio arrivano anche i ringraziamenti ad Angelo Penna, in partenza per Novara. «Vogliamo anche ringraziare per il lavoro svolto sin qui - concludono - e augurare un buon lavoro al direttore uscente Angelo Penna, che andrà invece a dirigere un’altra importante Asl».