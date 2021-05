Mano bloccata nel macchinario: infortunio a un 53enne

Si trovava all'interno di un'officina specializzata in lavorazioni speciali, in via Sauro a Robbio, quando un operaio di 53 anni è rimasto vittima di un infortunio con una falange della mano sinistra rimasta intrappolata all'interno di un macchinario.

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio e dopo le prime cure ricevute è stato trasportato all'ospedale civile di Vigevano con una una sub amputazione distale della falange.

Sul posto ispettori di Asl Pavia e i carabinieri della compagnia di Vigevano per i rilievi del caso.