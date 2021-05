Un ducufilm firmato dal vercellese Davide Celoria

Il regista vercellese e cameraman RAI Davide Celoria appena rientrato dal giro d'Italia, sarà uno dei protagonisti dell' Australian Italian festival in programma ad Ingham dal 28 maggio al 6 giugno in Australia.

Grazie al sodalizio con il noto artista, docente universitario ed esperto di migrazioni Stephen Copland, conosciuto durante un workshop svoltosi a Vercelli, Celoria ha realizzato un docufilm sulla nascita del museo delle arti migratorie che vedrà la luce a Conzano nel Monferrato.

Il docufilm, oltre a raccontare la genesi del museo, celebra le origini di molte famiglie emigrate dall'Italia (in larga parte dal Piemonte) all'Australia a fine ottocento per trovare lavoro.

Dopo l'anteprima al festival in Australia, il docufilm di Celoria rientrerà nel nostro continente e verrà proiettato a Roma e a Londra in eventi internazionali legati alle migrazioni e in Lussemburgo come evento speciale all'interno della conferenza annuale di "IMISCOE" la più grande rete europea di studiosi nell'area della migrazione e dell'integrazione.

https://www.imiscoe.org/conference/programme/special-events/1272-migration-as-art-museumnce

https://www.hinchinbrookway.com.au/whats-on/australian-italian-festival-28-may-6-june-2021