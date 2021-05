Iti: le borse di studio 2019-2020

Per evitare inutili assembramenti è stata predisposta una seconda giornata per consegnare le borse di studio agli alunni dell'Iti di Vercelli. Questa volta riguarda i ragazzi più meritevoli dell'anno scolastico 2019/20. Giovedì 27 maggio alle 12 nell’aula magna dell’Istituto si svolgerà la cerimonia di consegna a coloro che si sono distinti negli esiti finali dell'anno passato.

Un'attenta commissione esaminatrice ha scelto di assegnare: 50 borse di studio per merito, 1 borsa di studio per il miglior esito all'Esame di Stato e 4 borse di studio per il miglior profitto in Scienze della Terra. Rispetto alla scorsa settimana, però, saranno anche conferiti due premi speciali: uno per le Olimpiadi di Problem Solving e uno per le Olimpiadi di Informatica.

Gli allievi vincitori riceveranno un attestato da un ristretto numero di insegnanti alla presenza del Dirigente scolastico Carlo Vallino.