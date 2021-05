Focolaio tra i ragazzini delle medie (e i loro genitori): 160 persone in quarantena a Trino

Un focolaio covid, che interessa 19 ragazzini, ha mandato in quarantena 160 persone a Trino. A darne conto è il sindaco, Daniele Pane. «Salgono ancora i positivi e le persone poste in quarantena: sono 29 i trinesi positivi al Covid-19 e 160 le persone in isolamento fiduciario. Tutti i casi di positività sono legati ai ragazzi della scuola media: 19 soggetti positivi sono minorenni, allievi della scuola media, e gli altri 10 sono genitori dei ragazzini positivi. E attendiamo ancora l’esito di alcuni tamponi di casi sintomatici».

Un brutto colpo per la cittadina che stava viaggiando speditamente sul fronte delle vaccinazioni e che ora si trova a fronteggiare un inatteso focolaio. «Al momento non emetterò un’ordinanza di chiusura della scuola media - spiega Daniele Pane - perché non ho gli elementi, per quanto di mia competenza, per farlo. La competenza nella scelta di chiudere la scuola spetta al Dirigente Scolastico o al Sisp dell’Asl di Alessandria. Per poter firmare io un’ordinanza, dovrebbe esserci un rischio per la città, cosa che al momento non si evidenzia, né nei casi positivi, né tra i sospetti in attesa di tampone, in quanto tutti circoscritti alla situazione scuola media».

Pane specifica tuttavia di aver scritto sia al Sisp sia al dirigente scolastico, «invitandoli a valutare attentamente la chiusura della scuola o la sospensione dell’attività in presenza, ma da un lato l’Asl ci ha comunicato di non essere nelle condizioni di farlo, in quanto hanno requisiti stabiliti dalle linee guida regionali che, al momento, non prevedono la chiusura. La dirigente, invece, nella lettera di risposta, mi ha comunicato che secondo le sue valutazioni il contagio è avvenuto sempre al di fuori dell’Istituto». Dunque nessuna sospensione e didattica a distanza solo per chi è in quarantena fiduciaria. Il Comune, comunque, sta cercando di mettere in campo tutte le misure necessarie per evitare un potenziale allargamento del contagio.