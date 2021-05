Scontro in centro: un'auto finisce ribaltata

Incidente, nella mattinata di giovedì 27 maggio, in centro a Trino: all'incrocio di via Nino Bixio due vetture sono entrate in collisione e una è finita ribaltata sulla fiancata

Per i soccorsi sono intervenute squadre del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli che si sono occupate della messa in sicurezza dei mezzi e dell'area circostante.

Tutti gli occupanti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Casale Monferrato dal personale del 118, intervenuto insieme ai Carabinieri e alla Polizia municipale di Trino che si sono occupati dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell'accaduto