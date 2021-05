In fiamme 40 quintali di cartone

I Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli sono impegnati, dalle 17 di giovedì, nelle attività di spegnimento di un incendio che ha interessato un autocompattatore che trasportava 40 quintali di cartone.

L'incendio è divampato mentre il mezzo stava percorrendo la provinciale 455 all'altezza dell'abitato di Desana: i Vigili del Fuoco si sono occupati dello svuotamento del carico, per evitare che l'incendio si propagasse al mezzo, e alle operazioni d'estinzione delle fiamme

Sul posto i carabinieri di Desana per gli accertamenti e il controllo della viabilità: l'intervento è ancora in corso.