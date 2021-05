Riapre l'ex Enal, «la piscina che è nel cuore dei vercellesi»

Il prato sintetico fino a bordo vasca, le file di ombrelloni e lettini adeguatamente distanziati e la voglia di relax che si respira a ogni inizio estate. Apre venerdì l'ex Enal, piscina storica posta nel cuore della città e alla quale sono legati i ricordi estivi di tante generazioni di vercellesi. La novità del 2021 è rappresentata dalla posa della copertura in erba sintetica che regala all'impianto un aspetto decisamente più gradevole e allegro in vista di una stagione estiva alla quale si collega tanta voglia di normalità.

Per il simbolico taglio del nastro ci sono tutti i rappresentanti dell'amministrazione comunale: il sindaco Andrea Corsaro, il vice Massimo Simion, gli assessori Mimmo Sabatino ed Emanuele Pozzolo e i rappresentanti di tutte le forze di maggioranza (Donatella Demichelis, Romano Lavarino, Stefano Pasquino e Giorgio Malinverni). «Lavoriamo per la città, tutti nella stessa squadra - commenta Simion – e per questo tutti abbiamo voluto essere qui».

A illustrare i lavori è il sindaco che spiega la decisione di rimodernare l'aspetto dell'area esterna alla vasca rispettando però la storia del complesso.

«Questa piscina è legata ai ricordi delle estati di quando eravamo ragazzi – dice il sindaco – ma è anche uno storico impianto degli anni '30, riportato in molte pubblicazioni di architettura e all'epoca integrato nel complesso dell'Enal che ora puntiamo a recuperare».

Nei giorni scorsi l'amministrazione ha predisposto gli atti per chiedere un finanziamento da due milioni di euro da destinare al recupero del cinema Astra e le idee non mancano neanche per la parte storica dell'Enal – quella che avrebbe dovuto diventare la risoteca – e i cui locali potrebbero ora essere destinati a spazi culturali.

Intanto, da venerdì e fino alla fine di agosto, i vercellesi tornano ad avere a disposizione la piscina “in città”, quella che può essere utilizzata per la nuotata in pausa pranzo o alla fine della giornata di lavoro, per il pomeriggio di relax, da metà giugno, anche per i corsi di nuoto che verranno organizzati dal gestore, la società Aquafit di Casale Monferrato che per il terzo anno si occupa dell'impianto.

Altra novità dell'anno – che si annuncia particolarmente gradita per gli iscritti alle società sportive - è la possibilità di avere una corsia dedicata nella quale nuotare senza intralci. Si parte venerdì con orario 10-19,30, confidando nel bel tempo e nella voglia dei vercellesi di godersi un po' di normalità.