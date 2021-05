Oasi delle Api: natura, biodiversità e attenzione per il sociale - FOTO

L'Oasi delle Api diventa una realtà. Nell'area esterna al carcere di Billiemme, in uno spazio gestito dalla struttura penitenziale e nel quale operano quattro detenuti, sono state messe a dimora 650 cespugli di lavanda, 15 piante di albizia e hanno trovato casa una famiglia di api con l'arnia realizzata dagli studenti del liceo artistico Alciati.

Giovedì mattina, alla presenza della direttrice della casa circondariale, Antonella Giordano, del commissario Nicandro Silvestri (comandate del corpo di Polizia penitenziaria), di Valeria Climaco, responsabile del settore educativo e della collega Antonietta Pisani, le socie del Soroptimist Club Vercelli, promotrici del progetto, hanno inaugurato l'Oasi che consolida una lunga e qualificata collaborazione con la struttura vercellese. Un progetto che ha tanti risvolti, come ha ricordato la presidente del Club, Rita Manuela Chiappa Silvestri: «E' un omaggio al centenario di fondazione del Club, un progetto di salvaguardia di ambiente e biodiversità, uno strumento di recupero dello spazio esterno alla casa circondariale ma è soprattutto uno strumento di promozione sociale per i detenuti e le detenute. A loro va il ringraziamento per aver dissodato il terreno e messo a dimora le piante; loro si occuperanno della produzione di miele mentre le donne che frequentano i corsi di sartoria realizzeranno i sacchettini profuma-biancheria, contenenti la lavanda dell'Oasi. Saranno venduti così come i vasetti di miele e il denaro andrà ai detenuti». Un progetto che ruota attorno al piccolo, preziosissimo insetto scelto dal Soroptimist Italia per celebrare i 100 di fondazione del Club internazionale.

A coordinare i lavori dell'Oasi sono Ettore D'Errico, agente della Penitenziaria che segue tutte le attività dell'orto e delle serre in cui lavorano i detenuti, e l'apicoltore Alberto Guarnier.

«Il progetto – ha ricordato Climaco – si completerà in autunno con il coinvolgimento delle scuole: i ragazzi delle seconde medie potranno venire qui a studiare le api e la produzione del miele. Questo progetto rappresenta una ulteriore evoluzione del consolidato rapporto di collaborazione che abbiamo con il Soroptimist che da anni finanzia il corso di sartoria di base per le detenute permettendo loro di imparare un'attività che possa essere spendibile al termine della detenzione».

Una rete di collaborazioni, quella che spesso passa attraverso la mediazione femminile, che si estende anche oltre: l'associazione Donne & Riso è un fornitore abituale delle derrate per i corsi di scuola alberghiera (quest'anno in fase di riorganizzazione), Migrantes segue i detenuti stranieri, Avulss ha fornito ancora recentemente kit d'ingresso con biancheria e prodotti igienici per i detenuti, e poi la Caritas, con l'opera che da decenni è stata portata avanti da Mirella Casalone e da altri volontari, grazie ai quali una quindicina di anni fa si è avviata la piccola azienda agricola del Billiemme.

«L'Oasi delle Api è un nuovo tassello di quest'importante legame che esiste tra la Casa Circondariale e il mondo del volontariato – ha concluso Climaco – e noi siamo molto grati a tutti per l'appoggio che ci viene dato».