«It's Wonderful": all'Antico Ospedale omaggio a Paolo Conte

"It’s Wonderful” omaggio a Paolo Conte è lo spettacolo che nasce da un’idea di Roberto Sbaratto e dall’Associazione Culturale “ Il Porto” in collaborazione con la Vercelli Jazz Filarmonica “ Gianni Dosio” per creare in una piacevolissima sinergia una bella serata di musica, canto e narrazione, nell’ambito della rassegna “Metti una sera a... Vercelli” organizzata dal Comune di Vercelli. L'appuntamento è sabato 29 maggio alle 21, nella piazza Antico Ospedale.

L’idea, esclusiva e originale, è stata quella di creare un omaggio, del tutto inedito con una formazione come la “big band”, alla produzione musicale e al mondo di Paolo Conte.

Lo spettacolo offre un mix ben dosato di buona musica e di racconti, tratti da interviste e racconti dello stesso Paolo Conte.

La fonte di ispirazione principale è stato l’album dal vivo “Concerti” del 1985, che contiene alcuni fra i più famosi successi del cantautore astigiano: dalla Trilogia del Mocambo a Via con me, da Bartali a Sotto le stelle del jazz.

Dietro alla sua realizzazione c’è stato un lavoro intenso di studio, soprattutto musicale: molti brani del repertorio di Conte sono stati arrangiati appositamente per big band ed altri per le piccole compagini che si avvicenderanno sul palco accompagnando la voce di Roberto Sbaratto, narratore e cantante. Gli arrangiamenti sono stati affidati alla cura di Wally Allifranchini, Marco Anastasio e Stefano Profeta, a cui si è aggiunto il contributo di Gianni Mantoan.

Vercelli e la Filarmonica, tra l’altro, hanno un grande vanto legato allo chansonnier astigiano: ben tre musicisti vercellesi legati a diverso titolo alla Vercelli Jazz Filarmonica hanno suonato, negli anni, con lo stesso Conte. Si tratta di Rudy Migliardi, Alberto Mandarini ed Eleonora Nervi che saranno sul palco accanto a numerosi ospiti e amici del calibro di Wally Allifranchini, Stefano Profeta, Luigi Ranghino, Angelo Rolando, Roberto Bongianino.

La regia tecnica sarà di Cinzia Ordine che affiancherà il service audio e luci di Dosio Music.

I biglietti, del costo di 12 euro sono in prevendita da Dosio Music di via Verdi 44 a Vercelli.



Si ricorda che, in ottemperanza alle norme anti-Covid, la prenotazione e il preacquisto del biglietto con i posti numerati sono obbligatori poiché nella sera dello spettacolo non sarà disponibile il servizio di cassa.