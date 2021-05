Brutta sorpresa per i pendolari: 4 treni soppressi sulla Biella-Santhià

Brutta sorpresa per i pendolari e viaggiatori biellesi che questa mattina si sono recati in stazione: dalle 6 il traffico risulta sospesa sulla linea Biella-Santhià a causa del prolungarsi dei lavori programmati. Una situazione che, come riporta il sito di Trenitalia, ha portato alla cancellazione di quattro treni: R 11705 Santhià (6:50) - Biella San Paolo (7:18); R 11704 Biella San Paolo (6:51) - Santhià (7:13); R 11707 Santhià (7:50) - Biella San Paolo (8:18); R 11706 Biella San Paolo (7:51) - Santhià (8:13).

Tanta la rabbia tra i pendolari, tra cui alcuni biellesi, che giunti a Santhià hanno rischiato di perdere le coincidenze: il servizio è stato sostituito con bus tra Santhià e Biella San Paolo e il servizio di smart caring. Al momento il traffico permane sospeso ed è ancora in corso l'intervento dei tecnici. La riattivazione è prevista dal gestore dell'infrastruttura per le 10,30.