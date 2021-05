Modesto: «Ho visto i ragazzi piangere, ma il calcio è questo»

Il commento di Francesco Modesto al termine della partita.

Il risultato ci ha condannato, però i ragazzi hanno fatto bene, ma non solo oggi. Io non posso che fargli i complimenti... mi è spiaciuto vederli piangere, mi sono emozionato. Li ho allenati e so che persone sono, a livello emotivo mi sono attaccato... Oggi non è calcio, è sentimento. Io ringrazio tutti, magazziniere, staff, la società, il direttore... Ringrazio i tifosi. La Pro Vercelli è questa che, ripeto, va oltre il calcio.

È stato un percorso straordinario. Dal primo all'ultimo hanno dato tutti un grande contributo, anche chi non ha giocato o giocato poco, come Esposito, Secondo, Merio...

Siamo tristi, il calcio regala gioie e dolori, purtroppo oggi è solo dolore.