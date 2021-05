«Mozione regionale sui diserbanti? Riflette quel che si fa a Vercelli»

Nella seduta del Consiglio Regionale del 25 maggio 2021 è stata approvata all'unanimità la mozione presentata dal gruppo regionale Movimento 5 Stelle che ha come obiettivo il divieto di impiego del glifosate e di tutti i diserbanti chimici pericolosi nei centri abitati.

Questo documento, in piena coerenza con quanto dettato dal P.A.N. (Piano di Azione Nazionale), prevede il divieto di impiego di qualsiasi formulato chimico pericoloso nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili, privilegiando il diserbo meccanico in tutti i casi in cui sia possibile, compresi i metodi biologici alternativi: insomma esattamente quello che il Comune di Vercelli, già da un anno, ha stabilito e predisposto, dopo attente valutazioni di carattere scientifico e tecnico.