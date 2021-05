Addio all'ingegner Giancarlo Furno

«Un uomo di grande saggezza e capacità professionale»: con queste parole la sindaca di Asigliano, Carolina Ferraris, ricorda Giancarlo Furno, ingegnere molto noto nel vercellese, morto a 77 anni.

Nella sua carriera Furno - che aveva lo studio a Vercelli - ha lavorato con moltissime amministrazioni del vercellese e del Piemonte: apprezzato per la professionalità, ha curato progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico ma anche progetti sulla viabilità. Ad Asigliano era particolarmente legato per aver svolto per diversi anni il ruolo di tecnico comunale.

«A nome di tutta la comunità rivolgo le più sentite condoglianze alla moglie Sandra, ai figli Giovanni e Francesca, nipoti e parenti tutti - conclude la sindaca -. Ciao Giancarlo ti ricorderemo per sempre perché sei stato un grande amico di Asigliano».