Staffetta per riportare sull'argine la statua di Santa Rita restaurata

L'appuntamento è per lunedì 31 maggio alle 20 con ritrovo sul piazzale della parrocchia di Sant’Antonio da Padova per la partenza della staffetta (chi vuole partecipare piò dare adesione al parroco Augusto Scavarda telefonando al 334 6269247 per partecipare al trasferimento a braccia della statua; alle 20,30 è invece in programma la celebrazione della messa al Pilone.