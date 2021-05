Nomine all'Asl: i nuovi direttori delle Farmacie, del Serd e di Neuropsichiatria Infantile

Prosegue l'attività di nomina dei nuovi responsabili delle strutture complesse e delle strutture semplici dell'Asl Vercelli. In questi giorni sono state assegnate le direzioni delle strutture complesse di Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale e Serd e della struttura semplice dipartimentale di Neuropsichiatria infantile.

Alla direzione di Farmacia Ospedaliera è stata confermata Maria Pia Massa, che negli ultimi tre anni ha svolto il ruolo di Direttore facente funzione. Laureata in Farmacia all’Università degli studi di Milano con il massimo dei voti, Maria Pia Massa lavora per l’Asl di Vercelli dal 1988, sempre nell’ambito della Farmacia ospedaliera e, dall'avvio della campagna vaccinale Covid 19, con la sua struttura ha svolto un ruolo fondamentale per l'approvvigionamento, lo stoccaggio, la conservazione e la preparazione dei vaccini.

Antonietta Barbieri, classe 1967, è la nuova direttrice della struttura complessa Farmaceutica territoriale che si occupa dei rapporti con le 81 farmacie convenzionate con l’Asl e con oltre 130 medici di base e pediatri di libera scelta e ne cura le attività di aggiornamento professionale, il monitoraggio della spesa farmaceutica, l’appropriatezza prescrittiva; si occupa inoltre di vigilanza su farmacie, parafarmacie, depositi e distributori di medicinali e gas medicali, ossigenoterapia domiciliare, studi in ambito territoriale ed è coinvolta nella formazione pre e post laurea. Barbieri, che lavora in Asl Vercelli dal 2001 e negli ultimi tre anni è stata direttore facente funzione, vanta due specializzazioni in Farmacognosia e Farmacia ospedaliera, un dottorato in Medicina clinica e sperimentale e due Master in Farmacia clinica e Economia e politica sanitaria.

Anche per il Vincenzo Amenta, nuovo direttore del SerD, la nomina arriva dopo tre anni di lavoro come facente funzione. Amenta è impegnato nel settore delle farmaco-tossico-alcol- dipendenze da oltre venti anni ed ha una consolidata e radicata conoscenza del territorio di competenza della Asl di Vercelli in relazione ai fabbisogni della popolazione residente, nel settore delle dipendenze patologiche. Negli anni ha maturato esperienze nei servizi Dipendenze, prima a Borgosesia poi a Vercelli. Il SerD è l’organo istituzionalmente preposto a svolgere attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze psicoattive e da disturbi comportamentali come il Gioco d’azzardo patologico. Il SerD, inoltre, si relaziona con diversi soggetti istituzionali per l’applicazione di misure alternative alla detenzione e per l’integrazione con i servizi socioassistenziali coordinati dagli Enti locali. Il dottor Amenta è anche esperto in cefalee e ha apportato apprezzati contributi scientifici a livello nazionale ed internazionale nell’ambito dello studio delle cefalee. Ha frequentato il Centro Cefalee dell’Università di Firenze diretto dal prof. Federigo Sicuteri, del quale è stato allievo, e il Centro Cefalee dell’Università di Copenaghen, diretto dal prof. Jes Olesen, svolgendo, parallelamente all’attività clinica, anche attività di ricerca.

Anche la struttura semplice dipartimentale della Neuropsichiatria infantile ha una nuova dirigente: Erika Rebessi, classe 1974 di Rivoli. La dottoressa Rebessi ha un'esperienza più che ventennale nell'ambito: laureata a Torino nel 2000 si è specializzata in Neuropsichiatria infantile, focalizzando la sua esperienza professionale sull'autismo, sui disturbi dei primi anni di vita e dell'adolescenza. Ha poi frequentato all'Università di Ferrara un master per approfondire l'ambito dell'epilessia, lavorando poi all'Ospedale Bambin Gesù di Roma nell'ambito della Chirurgia dell'epilessia. Successivamente ha lavorato in ambito neuropsichiatrico anche agli ospedali San Paolo e Fate Bene Fratelli di Milano. Prenderà servizio dal 1 giugno.