31 maggio 1227: muore a Roma il cardinal Guala Bicchieri

Il 31 maggio del 1227 moriva il cardinal Guala Bicchieri una delle figure di spicco del Duecento vercellese e non solo. Moriva a Roma nella sua residenza presso la chiesa dei SS. Silvestro e Martino ai Monti, una delle più antiche chiese della città. Il titolo cardinalizio inoltre, è stato retto negli anni da figure di massimo rilievo destinate a segnare la storia della chiesa: il futuro papa Bonifacio VIII, S. Carlo Borromeo e più recentemente i cardinali Ratti e Montini, che diverranno rispettivamente Pio XI e Paolo VI. Se mai ce ne fosse ancora bisogno, anche queste informazioni ci danno ulteriore conferma di quale rango avesse occupato nella Chiesa del suo tempo.

Sappiamo di lui che ci ha lasciato in eredità quel prodigio di edificio che è la chiesa di sant’Andrea e l’ospedale ad essa collegato, sappiamo che viaggiò a lungo in Italia e in Europa come abile diplomatico, recuperando situazioni profondamente compromesse, che partecipò al Concilio Laterano IV al fianco di papa Innocenzo III ma sono notizie ancora molto frammentarie e soprattutto sappiamo poco dell’uomo Guala Bicchieri, delle sue aspirazioni e dei suoi pensieri.

La collezione di oggetti preziosi che citata nel testamento ci parla di un uomo raffinato, istruito, cultore del bello, forse anche ambizioso, ma allo stesso tempo munifico e generoso con la sua città natale cui, oltre la straordinaria chiesa e l’ospedale per i poveri e i pellegrini, farà dono di moltissime altre ricchezze.

Nel testamento ricorda, con impressionante accuratezza e precisione, tutte le chiese e gli ospedali di Vercelli, sempre intercalando con la richiesta ai fedeli vercellesi di ricordarlo nel giorno del suo anniversario di morte e di intercedere per la sua anima secondo il più umano dei desideri. Sono oltre 30 le chiese vercellesi che beneficiarono del lascito di Guala Bicchieri.

Il testamento dispone che “ogni anno pel mio anniversario l’Abate di S. Andrea dovrà distribuire 10 lire pavesi il giorno precedente il mio anniversario nel seguente modo:

alla Chiesa di S. Eusebio 40 soldi; alla Chiesa di S. Maria (maggiore) 20 soldi; al Monastero S. Stefano 7 soldi; alla Chiesa di S. Giacomo Albareto 8 soldi; alle Chiese di S. Benedetto al Muleggio, S. Bartolomeo e S. Graziano soldi 5; agli Ospedali S. Bartolomeo, S. Graziano, S. Spirito e Collegio dei Leprosi di S. Lazzaro 5 soldi caduno; alle Chiese di S. Bernardo, S. Michele, S. Donato, S. Pietro, S. Stefano de civitate, S. Nazzario, S. Salvatore de Mercatello, S. Agnese, S. Giuliano, S. Lorenzo, S. Tommaso, S. Salvatore di strada, S. Vittore, S. Fide, S. Lazzaro, S. Martino de Lagatisco, S. Maria della Gironda, S. Silvestro alla Rantiva, S. Maria del ponte, S. Leonardo, alla Chiesa della casa di Dio e allo Spedale di S. Lorenzo 3 soldi caduno.

Idem alla cappella parrocchiale che ho proposto di edificare allato alla chiesa di S Andrea …soldi 10” ( ndr S. Luca).

Da notare che la chiesa di S. Luca non è ancora edificata al momento del testamento e sarà eretta solo nel 1235, ma il cardinale ne aveva già disposto la costruzione a fianco a S. Andrea per svolgere la funzione di parrocchia, considerato che alle celebrazioni in abbazia ordinariamente presenziavano i canonici della comunità, mentre i fedeli accedevano solo in occasione di alcune solennità. La chiesa di S. Luca visibile ancora sulle carte dell’archivio Mella, verrà demolita poi a metà del sec. XIX per aprire la nuova strada ( attuale via G. Bicchieri).

Oltre al gruppo delle chiese sono ben quattro gli ospedali cittadini che beneficiano del lascito di 5 soldi caduno, ma la carità del cardinale va oltre destinando la somma di mille marchi di sterline all’Ospedale Maggiore da utilizzare sempre “in uso dei poveri” a cui vanno sommati i venti soldi per una pietanza da distribuirsi sempre nel giorno dell’anniversario di morte mentre “nel refettorio dei frati si ristorino oltre il solito” - dunque in aggiunta si direbbe- cinquanta poveri con “ pane, vino e minestra” e si faccia una “generale limosina a tutti i poveri che si presenteranno in questo giorno...”

Resta difficile trovare parole appropriate di fronte a tanta accurata e paterna sollecitudine…ma certo la lettura delle sue ultime volontà oltre che di una grandissima ricchezza d’animo e di beni, è testimonianza del desiderio di venir ricordato nella preghiera dai suoi concittadini ed eredi, di sapere che qualcuno avrà cura di intercedere presso il Padre per la sua anima e vorrà forse dar seguito alla sua opera.