Il Giro in Valsesia: nessuna variazione per la viabilità di Borgosesia

Molti borgosesiani si sono rivolti agli uffici comunali per sapere se venerdì 28 maggio, in concomitanza con il passaggio del Giro d’Italia che arriverà a Mera, ci saranno variazioni al traffico stradale in città ed hanno ricevuto ampie rassicurazioni: il Giro non passa dal territorio di Borgosesia, dunque tutto nella norma.

«Il territorio di Borgosesia non sarà interessato dal passaggio dei ciclisti – spiega l’assessore alla Viabilità, Fabrizio Bonaccio – pertanto non ci sarà alcun tipo di variazione alla viabilità della nostra città. Possiamo immaginare ci sarà un incremento del traffico in discesa dall’alta Valsesia in serata, in concomitanza con il presumibile deflusso dei mezzi dell’organizzazione e di coloro che avranno raggiunto Scopello per assistere al passaggio degli atleti, ma non prevediamo problemi particolari, in ogni caso gli agenti della Municipale saranno pronti ad intervenire in caso di ingorghi».

Dalle 12,30 di venerdì sarà invece chiuso al traffico il tratto della provinciale da Varallo a Scopello, quindi chi dovesse raggiungere l’alta Valle dovrà farlo prima della chiusura. Anche la Polizia Municipale di Borgosesia sarà impegnata, insieme a tutte le Forze dell’Ordine del territorio, al servizio di controllo del traffico nei tratti interessati dal passaggio del Giro.