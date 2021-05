Campagna vaccinale da record: quasi la metà dei trinesi ha ricevuto una dose

Quattro medici, quattro infermieri, il personale amministrativo, i volontari che gestiscono la logistica e i cuochi della Pro loco che forniscono i pasti. Una "macchina" perfetta che lavora a pieno ritmo quella messa in piedi a Trino.

Le persone già vaccinate nella cittadina erano 2.762 nell'aggiornamento fatto dal sindaco Daniele Pane nella giornata di domenica quando al centro dell'ex mercato coperto sono state iniettate dosi a 270 persone. Un piccolo recors «e un risultato pazzesco se si pensa alla dimensione della nostra città», commenta il sindaco, Daniele Pane, rilevando come il 40% della popolazione residente (e il 46,5% dei vaccinabili, cioè gli over 16) abbia ricevuto almeno una dose. In pratica un trinese vaccinabile su due ha ricevuto almeno una dose.

Circa 1800 le persone che hanno completato la profilassi, ricevendo anche la seconda dose (pari al 26% dei residenti e al 30% dei vaccinabili).



Ad oggi l’aggiornamento per categorie è il seguente: tra gli over 80: 90% dei soggetti residenti vaccinati; nella fascia 70/79: 84,15% dei residenti vaccinati; nella fascia 60/69: 72,71%; nella fascia 50/59: 31,38%; e nella fascia 40/49: 18,71%.

«Siamo tra le cittadine più virtuose a livello regionale e devo ringraziare per il grande impegno tutti i medici, i professionisti, i volontari e la mia amministrazione che, con l'assessore Roberto Gualino, dedica grande impegno alla gestione del centro vaccinale».

I positivi, a Trino, sono 15: «Tutti soggetti giovani - spiega il sindaci -: 8 sono ragazzi delle medie che hanno trasmesso il virus in famiglia. La situazione è tranquilla e sotto controllo, ma è importante mantenere alta l'attenzione perché il virus continua a circolare anche se, grazie al vaccino, riusciamo a preservare le fasce più anziane e deboli».