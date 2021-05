«Rimborsi per l'alluvione: a che punto siamo?»: interrogazione di Pd e lista civica

A che punto sono le pratiche per rimborsi dei danni causati dall'alluvione dello scorso ottobre? E il Comune sta dando un supporto ai cittadini che devono presentare la documentazione? A domandarlo, in un'interrogazione presentata lunedì, sono i consiglieri comunali di Pd e lista civica.

Alberto Fragapane, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Michele Cressano, Manuela Naso e Alfonso Giorgio ricordano che «nei giorni 2-3 ottobre 2020 anche il territorio della città di Vercelli è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato pericoli per la cittadinanza, allagamenti, danneggiamenti alle strutture viarie e ad edifici pubblici e privati. La Regione Piemonte ha approvato i criteri per l’erogazione dei contributi per il ristoro dei danni a privati conseguente ai fenomeni sopra citati, a esclusione in questa fase dei danni ai beni mobili o ad abitazioni secondarie. Una procedura aperta unicamente a chi ha aderito alla ricognizione dei danni, secondo l'articolo 7 dell'O.C.D.C.P. n. 710 del 9/11/2020, presentando il Modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" al Comune».

I consiglieri, rilevando che il termine per la presentazione al Protocollo Generale del Comune della documentazione per il ristoro dei danni patiti è stato posticipato al 30 giugno 2021 per via delle condizioni legate alla pandemia, chiedono «Se il Comune abbia previsto verso i cittadini richiedenti un’azione di supporto nella presentazione della documentazione necessaria all’ottenimento del rimborso; se siano già state erogate le relative risorse ai cittadini vercellesi e quali tempistiche sono previste per il rimborso dei danni ai beni mobili o ad abitazioni secondarie».