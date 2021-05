Progetti per lo sviluppo del territorio

Tappa a Quarona, per il vice presidente della Regione, Fabio Carosso, che, insieme al consigliere del territorio, Angelo Dago, ha incontrato il sindaco Francesco Pietrasanta per discutere di filiera corta legata al cippato, investimenti sul turismo e sui paesi e le comunità di montagna. «Un amico del nostro territorio - dice il sindaco di Quarona - che dimostra sempre molta attenzione per i nostri problemi e soprattutto li risolve. La linea politica che segue è quella che sposiamo tutti noi del centro destra: aiutare chi investe, lasciando da parte l'assistenzialismo. Presto ci saranno importanti iniziative a sostegno dello sviluppo economico e noi presenteremo progetti concreti per la nostra area insieme al consigliere regionale Angelo Dago».