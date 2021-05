A.Raymond a Vercelli: i dettagli dell'investimento

Un altro motivo per cui è stato necessario far evolvere questa struttura è l’urgenza di soddisfare i rigorosi standard di qualità richiesti dai clienti di ARaymond Italiana. I principali produttori di tutto il mondo richiedono una produzione più moderna e questo è ciò che il nuovo stabilimento fornirà.

«Vogliamo avere una struttura moderna e rispettosa dell’ambiente ma anche delle persone. Il benessere dei dipendenti e dell’ambiente è uno dei valori fondamentali di ARaymond - aggiunge Carena -. Abbiamo bisogno di migliorare costantemente per mantenere il più alto livello di servizio e di prodotti per i nostri clienti. ARaymond è un network internazionale che mette al primo posto la vicinanza con il cliente e la convinzione di produrre là dove si trovano i clienti: c’è quindi la volontà di investire in Italia di e rendere ARaymond ancora più forte».

La progettazione del nuovo stabilimento è fortemente influenzata dagli input diretti ricevuti dagli attuali lavoratori di ARaymond Italiana, sarà costruito anche per incorporare la filosofia dell’azienda, rappresentata dai suoi principi Atoms. Si tratta di una filosofia ergonomica che si concentra sulla produzione snella, sull’ottimizzazione dei processi e sulla flessibilità per ottenere il massimo impegno da parte dei lavoratori, portando infine a un prodotto di qualità superiore e a una maggiore soddisfazione dei clienti. Carena, che è stato nell’azienda fin dall’inizio, ha detto che i suoi team praticano “l’apprendimento attraverso la collaborazione”.

Un punto d’orgoglio per ARaymond Italiana è il suo approccio “human-centered” e la cura del suo personale dei suoi lavoratori, che risulta evidente dalla bassa percentuale di turnover tra i 160 lavoratori e dal loro forte background educativo e in materia di sicurezza.

«Il 72% del nostro personale ha come minimo un diploma di scuola superiore, tra questi il 12% si è laureato e manteniamo forti legami e collaborazioni con gli istituti tecnici - afferma Andrea Locci, responsabile risorse umane di ARaymond Italiana -. I nostri lavoratori hanno una anzianità media di poco meno di 12 anni in azienda, con il 22% dei dipendenti che supera i 21 anni di lavoro. Rispettiamo tutte le regole di inclusione e diversità, ed è da 3 anni che non si verifica un solo infortunio nel nostro stabilimento».

«Siamo orgogliosi – commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa – che un network così importante come ARaymond abbia scelto il nostro territorio per realizzare nuovi investimenti che guardano al futuro, in una prospettiva di lungo termine e con una particolare attenzione alla qualità del lavoro. In un momento in cui di occupazione si parla molto, riuscire a passare dalle parole ai fatti è estremamente importante: siamo di fronte a un progetto di cui potranno beneficiare le prossime generazioni e che per decenni genererà valore per il territorio. Ritengo importante sottolineare anche la positiva sinergia che si è sviluppata con l’amministrazione comunale di Vercelli: quando pubblico e privato collaborano con sintonia, progettuale e operativa, si ottengono risultati di grande rilevanza per tutta la comunità».