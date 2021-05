Nuova materna Collodi, un progetto da due milioni di euro

La nuova scuola dell’infanzia è stata dimensionata per ospitare complessivamente 125 bambini suddivisi in 5 sezioni da 25 bambini ciascuna su un totale di 900 metri quadri e sarà disposta su due piani (piano terra e primo piano corredato da due terrazzi pensati per l'attività didattica). L’area esterna di pertinenza, ricavata all’interno del cortile della scuola primaria, verrà ridefinita e ampliata, per complessivi 615, metri quadri, creando anche una piazzetta d’ingresso verso via Derna di circa 70 metri quadri.

La nuova scuola nasce come un edificio raccolto attorno ad un cortile - patio allungato sul quale si affacciano quattro delle cinque sezioni previste. Lo schema planimetrico a “V” definito dagli allineamenti presenti, caratterizza la nuova struttura: la manica verso strada si porta allineata al confine con il marciapiede e con via Derna, mentre quella interna si orienta parallela al corpo lungo della scuola primaria definendo in questo modo il cortile aperto verso nord. Nel progetto della nuova materna viene integrato anche il grande olmo presente nel cortile che diventerà un po' il simbolo dell'istituto e il punto di riferimento per alcune delle attività didattiche.

Previsti ovviamente gli spazi per la mensa, per i laboratori didattici oltre a tutti i locali tecnici da destinare al personale e al servizio di mensa scolastica. Spazi progettati per garantire la separazione dei percorsi anche in funzione sanitaria.

Un intervento molto rilevante, il cui iter progettuale è stato completato in tempi rapidi e che ora attende la concessione del finanziamento per passare alla fase operativa.