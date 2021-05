Lavorare in sicurezza è un diritto: tre presidi sindacali nel vercellese

Gammastamp, General Packaging, Vescovo: sono queste le aziende in cui si sono verificati gli ultimi infortuni mortali sul lavoro nel Vercellese e per questo motivo sarà proprio a Bianzè (sede della Gammastamp), Vercelli (sede della General Packaging) e Palazzolo Vercellese (sede della Vescovo) che avranno luogo i tre presidi/flash mob organizzati da Cgil, Cisl e Uil per lunedì 24 maggio.

Il primo presidio inizierà alle ore 13,30 davanti ai cancelli della Gammastamp, per poi proseguire dalle ore 16,30 alle 17,30 presso le ditte General Packaging e Vescovo.

Una mobilitazione che si colloca all’interno delle iniziative organizzate dalle tre Confederazioni Nazionali, volta a richiamare l’attenzione sulla drammatica sequela di infortuni, anche mortali, che continuano a funestare il mondo del lavoro e che si svilupperanno su tutto il territorio nazionale a partire dal 20 maggio.

Gli incidenti e le morti sul lavoro si confermano una vera e propria emergenza nazionale ed è per questo che è necessaria una strategia rapida e organica che dia risposte concrete e adeguate al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Interventi non più rinviabili e che possono trovare significativa fonte di finanziamento anche attraverso le risorse del Piano nazionale ripresa e resilienza e dei fondi per la coesione europei e nazionali.

Le risorse destinate alle imprese e alle aziende devono, però, essere condizionate al pieno rispetto delle garanzie di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla regolarità contrattuale e alla legalità.

Per superare l’emergenza è altresì necessario avviare, quanto prima, un adeguato piano di assunzioni che ripristini gli organici dei servizi pubblici deputati alla prevenzione e controllo del rispetto delle normative anti infortunistiche, a cominciare dai servizi Spresal delle Asl e degli Ispettorati del Lavoro, il tutto accompagnato da una massiccia campagna di formazione, informazione e valorizzazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro volta al rafforzamento della contrattazione di secondo livello quale positiva misura di prevenzione.