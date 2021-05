Nonostante le tre sconfitte per i Rices c’è luce

Nonostante una prestazione di grande carattere e qualità i Rices cadono, in casa nel match di sabato sera, contro la corazzata Arona Basket: il finale andato in scena al Pala Bertinetti.

I ragazzi di Coach Galdi hanno interpretato nel migliore dei modi il match e, nonostante il terzo quarto sotto tono (più per meriti degli avversari che per demeriti dei Rices), sono stati in gara per la maggior parte della partita. Che Arona sia una grande squadra che punta molto sulla valorizzazione del settore giovanile è evidente, i Rices – nonostante le tre sconfitte consecutive – sono vivi, esprimono un bel gioco ed andranno ad affrontare le prossime gare con il coltello tra i denti: con la speranza, dovuta, di raccogliere punti che inizierebbero ad essere pesanti. L’obiettivo terzo posto è vicino e per la qualità del gioco espresso sarebbe meritato.

La cronaca della gara

La partita inizia nel migliore dei modi: il lungo Ghezzi salta più in alto di tutti e conquista il primo possesso dopo aver vinto palla a due. Nel primo quarto la partita è intensa, viva e maschia. Dopo nemmeno 10 secondi di gioco è Morello che, da due punti, apre le danze e sblocca il match. I Rices propongono i primi 60 secondi di gioco (effettivi) di altissima intensità e si portano, meritatamente, sul parziale di 5 a 0. Successivamente la qualità di Arona esce fuori e, dopo circa 180 secondi, sono gli ospiti a recuperare e passare in vantaggio: 5-6 e partita davvero divertente. A metà esatta della prima frazione i Rices hanno gli stessi punti degli ospiti: 12 a 12 e gara davvero ricca di emozioni. Il pareggio persiste fino a 120 secondi dal suono della prima sirena, successivamente Arona si porta avanti con un parziale di 3 punti. Nel finale della prima frazione Arona dilaga, i Rices negli ultimi secondi disponibili si compattano ed accorciano: al termine della prima frazione il parziale (con differenza di 5 punti) vede 16 Rices e 21 Arona.

Il secondo quarto, come spesso capita, vede i Rices partire benissimo: due tiri liberi su due e parziale che passa da meno cinque a meno 3; rientrano in gara i ragazzi di Coach Galdi. Dopo 1’ effettivo i Rices arrivano quasi a pareggiare il risultato (20 a 21), è però molto brava Arona che – dopo una tripla perfetta, riporta a quattro lunghezze il parziale. Il match è avvincete e ben giocato, le squadre non si risparmiano e gli errori sono davvero pochi. I padroni di casa, quando mancano 6.11 minuti al termine della seconda frazione, trovano il pareggio (28 a 28) e sfruttando un tiro libero si portano nuovamente in vantaggio. Alla metà esatta del secondo quarto è Arona a condurre di uno: 29 a 30 ma Rices assolutamente in gara. Il match rimane bloccato per i minuti successivi, a 20 secondi dalla fine il pareggio è il risultato che rimane invariato. Sul suono della sirena si conclude la seconda frazione di gioco: 34 a 34 e match sempre più vivo e piacevole.

Il terzo quarto vede una piccola inflessione da parte dei padroni di casa e Arona che, meritatamente, ne usufruisce. Il primo canestro, da due punti, lo realizzano gli ospiti dopo circa 70 secondi dall’avvio del secondo tempo. Arona prende il largo, a 6 minuti esatti dal termine del terzo quarto il parziale è di +6 per Arona: 36 a 42, Rices in difficoltà ma la qualità del gioco non manca. A 180 secondi dalla fine il parziale non cambia, aumenta: 38 a 47; Arona molto cinica sotto canestro, soffrono i Rices. Nel finale del terzo quarto i Rices reagiscono bene ed accorciano il parziale: 41 a 49. Sul suono della sirena, la terza della gara, il tabellone luminoso dice 42 a 51.

L’ultimo quarto, il quarto, vede i Rices partite molto bene e forte: Capitan Morello, dopo pochi secondi, realizza il primo canestro e rimette in gara i padroni di casa. Dopo 120 secondi il parziale è di più 10 per Arona: 44 a 54, nonostante il risultato i Rices giocano bene e provano a costruire.

A metà quarto i Rices continuano ad essere sotto: più volte i vercellesi provano a riaprire il match, bravissimi i lacustri ad insaccare e reagire immediatamente: 49 a 58, partita che sembra compromessa ma che regala, nonostante il risultato, belle emozioni e giocate. A 180 secondi dal termine della gara la musica non cambia: i Rices accorciano (-8 da Arona) ma gli ospiti incassano e poi insaccano; molto cinismo da parte dei lacustri. Al termine della gara, nonostante la bella prestazione da parte dei ragazzi di Galdi, è Arona a chiudere – meritatamente per qualità, occasioni e cinismo – in avanti il match: 60 a 68, ma per i padroni di casa la strada ora è in discesa.

Le parole di Coach Antonio Galdi

A margine della gara Coach Galdi ha commentato la gara: «La squadra ha dato il meglio che poteva dare questa sera: si è visto in campo. Abbiamo avuto un calo, che ci ha condannato, nel terzo quarto; non siamo più riusciti a recuperare. Rivarolo (la prossima) sarà una partita centrale per raggiungere la terza posizione». Prosegue poi Galdi: «Io e la squadra crediamo nel terzo posto e faremo di tutto per poterlo raggiungere». I Rices vengono da tre sconfitte di fila, ci sarà la fine di questo momento complicato?: «Lo spero vivamente».

Il tabellino del match

(16-21); (34-34); (42-51); (60-68)

Gagnone, Morello 22, Giordano 4, Raise 12, Reiser 4, Cattaneo, Giromini 3, Vercellone, Martinotti 9, Ghezzi 6, Provera. ALL: GALDI