Niente da fare con l'Almese: Mokaor ko

Nulla da fare per la Mokaor che ad Almese lascia tre punti subendo una sconfitta per 3-0.

Purtroppo nonostante il punteggio la partita poteva a vere un altro risultato se le bicciolane avessero sbagliato meno e creduto di più nei propri mezzi.

Anche se non è una giustificazione, comunque le assenze per infortunio di Bertinazzi e Segnan e l’impegno di lavoro di Mosso, hanno al fine pesato non poco sull’economia del gioco vercellese.

La Mokaor si presenta ai nastri di partenza con Patrucco in palleggio, Prinetti opposta, Bertolone e Macellaro centrali, Leotta e Zambotti ali con Paggi libero.

In questo set la Mokaor si porta in vantaggio sino al 11-8 tanto da obbligare Almese a chiedere il time out.

Ma questa interruzione è un toccasana per le torinesi, che anellando una serie di battute importanti, ribaltano il risultato proprio favore sino al 16/11.

Ma da questo parziale i cambi di Borrini per Patrucco e Comello per Prinetti ottengo l’effetto sperato, tanto che le bianconere raggiungono le avversarie sul 23-23.

Ma su questo parziale la Mokaor si lascia sorprendere prima da una schiacciata avversaria non irresistibile e subito dopo non chiude un facile attacco, mentre le padroni di casa cinicamente chiudono il set per 25/23, con molti rammarichi in casa vercellese.

Dopo la sconfitta nel secondo set la Mokaor perde un po’ di certezze e pur provando a reagire anche sfruttando la panchina, lascia la frazione alle torinesi per 25/19.

Nel terzo periodo pur cambiando l’assetto in campo con un nuova formazione, la situazione non cambia, con l’Almese che difende ogni attacco delle bicciolane, mentre in casa Mokaor le palle cadono più facilmente, tanto che le padroni di casa vincono anche l’ultimo set per 25/17 e quindi l’incontro per 3-0.

Resta il rammarico che con la squadra al completo ed una maggiore cattiveria in campo, si poteva fare certamente meglio.

La prossima partita per la Mokaor vedrà le bianconere impegnate alla Bertinetti contro La Folgore San Mauro, terza forza del girone C1.

La gara sarà molto complicata per Leotta e compagne.

Di certo la positività della Mokaor dovrà essere come quella ammirata in altre gare.

ISIL VOLLEY ALMESE MASSI – CAFFE’ MOKAOR VERCELLI 3-0 (25-23 25-19 25-17 )

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertolone, (4), Breda (L2),Patrucco (1), Comello (7), Leotta (8), Prinetti (4), Macellaro (9), Zambotti (8), Mastronardi, Borrini (1),Paggi (L1). ALL: Gherardi, Vigliani