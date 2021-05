Mister Paolo De Rinaldis lascia Engas Hockey Vercelli

Engas Hockey Vercelli è Campione d’Italia di Serie A2, abbiamo sentito mister Paolo De Rinaldis che, a sorpresa, quando gli chiediamo del futuro, annuncia che lascerà la squadra.

Ecco l’intervista completa al mister.

Direi che la partita di oggi è stata la consacrazione del collettivo di Engas Hockey Vercelli, che ne pensa, mister?

“Sì, ancora una volta si è dimostrata la forza del gruppo, di giocatori che riescono sempre a trovare le soluzioni per portare a casa la partita. Di fronte avevamo una squadra che, non dimentichiamolo, ieri aveva battuto il Viareggio: noi abbiamo vinto in modo chiaro, il match non è stato mai in discussione, quindi bene: sono molto contento.”

Dove pensa che abbiate trovato la motivazione, considerando che solo ieri avete conquistato la promozione e c’è stata solo una notte fra le due finali?

“Sono fortunato: ho un gruppo che ha sempre lavorato sulle motivazioni di sabato in sabato perché, avendo fatto una striscia di risultati positivi molto lunga, anche durante la regular season non era semplice ripartire ogni volta a livello mentale. Sono ragazzi maturi, cresciuti molto sia dal punto di vista tecnico, che da quello mentale e caratteriale, quindi non avevo alcun dubbio che volessero fortemente portare a casa questa vittoria. All’inizio, abbiamo avuto una partenza leggermente più lenta, perché abbiamo accusato qualche problema di pattinata, ma dopo la partita è andata come volevamo, l’abbiamo chiusa in modo chiaro.”

Quando è arrivato a Vercelli, si aspettava di dominare in modo così chiaro in un anno e mezzo? E quando ha capito che sarebbe stato fattibile?

“Ho accettato questo incarico sulla base di un progetto che mi è stato sottoposto e che prevedeva un dato tempo per centrare questi obiettivi. Noi lo abbiamo anche anticipato. Lo scorso anno avevamo una squadra molto competitiva per la B, infatti stavamo vincendo dimostrandolo, ma la pandemia ha poi interrotto tutto. Poi, quest’anno siamo partiti con una squadra rinnovata, tranne 3-4 punti fermi dell’anno prima, ma ho visto da subito che i ragazzi avevano una grandissima predisposizione al lavoro e all’allenamento. Cosa confermata partita dopo partita unita alla crescita delle nostre consapevolezze: alla fine del girone di andata della regular season, ho potuto tirare delle somme piuttosto definitive dal punto di vista dell’affidabilità del gruppo. Chiaramente, il risultato non è mai scontato, ma devo dire che la squadra è cresciuta progressivamente fino ad arrivare a questo grande finale dove in un mese, non dimentichiamolo, siamo riusciti a portare casa tre titoli: due Coppa Italia e lo scudetto di A2. Più di così, oggettivamente era molto difficile fare”

A chi dedica questa cavalcata vincente?

“Alla mia famiglia, perché senza il suo supporto fare questo tipo di scelte diventa complicato e poi ai miei vecchi amici di hockey di Sarzana con cui siamo nati insieme molti anni fa e che per me sono dei veri fratelli.”

E adesso immagino ci sarà qualche mese di riposo, prima di ricominciare il prossimo anno…

“Non resterò a Vercelli: per problemi personali tornerò a casa, perché l’impegno e il sacrificio sono molto alti e non sono più in grado di gestire questa situazione, proprio dal punto di vista pratico. La scelta è questa: ho deciso personalmente di lasciare, anche se sono molto contento dei due anni passati con tanti bei risultati raggiunti. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato l’opportunità di farlo, però è una scelta di vita quella che faccio. Credo che starò fermo un anno, perché ho bisogno di ricaricare le batterie dopo un’annata così pesante.”