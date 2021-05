Engas Hockey Vercelli, è gloria: Campione d'Italia di Serie A2

Engas Hockey Vercelli è Campione d’Italia di Serie A2: sconfitto, nella finale per il titolo giocata al Palapregnolato, Hockey Pattinaggio Matera per 6-1. Prima metà della frazione iniziale combattuta, poi Vercelli prende le redini del match, producendo gioco e controllando. Ancora una volta, solidissima prova di forza collettiva, con i giocatori che si danno il cambio in pista, non facendo mai calare la qualità espressa. Varietà e caratura tecnica che producono una forza che non ha consentito al Matera di potersi opporre ai vercellesi. Match che è il ritratto fedele della stagione di HV e ne legittima il dominio. Da lodare, comunque, Hockey Pattinaggio Matera che ha espresso un buonissimo livello ed è stata la sorpresa di questa final four e che, anche in questa partita, non ha mai mollato.

1°tempo: inizio equilibrato, con ambo le squadre impegnate in rovesciamenti di fronte. Cirilli impegna Errico; a seguire bella combinazione Ehimi - Maniero con il numero 19 che mette fuori di poco. Ancora lui ha la pallina più ghiotta per portare in vantaggio il Vercelli, servito da Brusa su contropiede, ma Xyloyannis para. Dopo sette minuti, bel tiro da lontano di Maniero, a cui segue subito la replica di Santochirico, a cui Errico si oppone. Cirilli ci prova in contropiede per il Matera, ma trova ancora un attento estremo difensore vercellese. Occasione ancora per gli ospiti con Piozzini che è insidioso su ribattuta di Errico. Ma è Matteo Brusa, oggi titolare da subito, a sbloccare lo score e, di nuovo, con una rete di pregio da posizione impossibile. Esce Ehimi ed entra Perroni; per gli ospiti fuori Piozzini e in pista De Palma. Proprio il materano nuovo entrato, con una bella e poderosa azione personale, pareggia i conti con un diagonale, 1-1. Mister De Rinaldis sostituisce capitan Motaran con Maniero. La spinta offensiva di HV si fa sentire: Perroni, su contropiede, non trova la rete e, solo pochi istanti dopo, Xyloyannis compie un miracolo su Brusa, partito da metà campo. Bel triangolo del Matera, molto insidioso, su cui Errico si fa sentire. Sul contropiede nato da questa azione, giunge il vantaggio dell’Engas: Moyano prima dribbla un avversario, poi in velocità infila Xyloyannis per il 2-1 con un pallonetto. Entra Oscar Ferrari per Maniero e si produce subito in un’azione veloce con una bella diagonale. Engas continua a far ricorso alla sua panchina lunga e ricca di possibilità: fuori Brusa e dentro Maniero. Gli ospiti producono due azioni significative: prima con Cirilli che intercetta una palla a centro pista m trova Errico reattivo e poi con Piozzini che tira di prima. Ad un minuto dalla fine, cartellino blu per il portiere del Matera, Xyloyannis, che atterra con la stecca Moyano in area. Entra il secondo estremo difensore lucano, Chieco. Perroni si incarica di battere il penalty e insacca il 3-1, punteggio su cui si va a riposo.

2°tempo : appena iniziata la seconda frazione, Piozzini impegna Errico. Subito dopo, buon tandem Perroni-Ferrari, che trova una doppia posizione di Chieco. Su contropiede, Engas allunga il proprio vantaggio: Maniero si invola sulla destra e scocca un diagonale che non dà scampo al secondo portiere del Matera. Rientra Xyloyannis, dopo aver scontato il blu. In questa fase, i bicciolani attaccano con grande vitalità e varietà, mentre Matera è insidioso su contropiede. Su una bella azione, corale e ricca di passaggi, Perroni coglie una traversa. Engas controlla il match, la superiorità dei vercellesi è tangibile. Il 5-1 porta la firma di Moyano che, dalla destra, scocca una diagonale che infila Xyloyannis sul primo palo. A 9 primi dal termine, scintille, dopo un fallo, fra Motaran e Piozzini: entrambi vengono sanzionati con il blu. In contropiede, Moyano serve in orizzontale a tagliare l’area Maniero, Xyloyannis è bravo a negare il gol al numero 96. Nel finale, mister De Rinaldis fa entrare in pista anche Sebastiano Schena e Antonio Lopriore; in questo modo, ogni componente della squadra oggi ha giocato. C’è tempo ancora per un gol: è di Maniero su contropiede. Finisce 6-1 ed è gloria.

Tabellino

Formazion i: Engas Hockey Vercelli: Errico fra i pali, Motaran (C), Ehimi,, Maniero, Brusa, Perroni, Moyano, Ferrari, Schena, Lopriore Allenatore: Paolo De Rinaldis

Hockey Pattinaggio Matera: Xiloyannis in porta, Santeramo (C), Santochirico, Piozzini, Cirilli, Di Francesco, Corrado, Clemente, Chieco. Allenatore: Emanuele Santochirico.

Arbitri: Enrico Uggeri e Simone Brambilla

Reti: 1°tempo: 15’14 Brusa (HV) 1-0; 13’42 De Palma (Matera) 1-1; 8’42 Moyano (HV) 2-1; 1’43 Perroni, R (HV) 3-1. 2°tempo: 23’12 Maniero (HV) 4-1; 13’48 Moyano (HV) 5-1; 2’53 Maniero (HV) 6-1

Cartellino blu: 1°tempo: 1’43 Xyloyannis, Matera 2°tempo: 9’59 Motaran (HV) e Piozzini (Matera)