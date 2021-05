Le pagelle della Pro vista contro il Sudtirol (al Piola)

SARO: 7,5

Tutto perfetto. Compresa una gran parata che ha negato il gol al Sudtirol.

HRISTOV: 6

Prezioso e puntuale come sempre nel chiudere, con sicurezza.

MASI: 6,5

Chiude, detta bene i tempi ma si becca un'ammonizione.... che fa male.

AURILETTO: 6

Il solito lottatore.

CLEMENTE: 7

Altra prestazione d'autore. Sulla destra è devastante.

AWUA: 6,5

Chiude e imposta, imposta e chiude, macinando chilometri.

EMMANUELLO: 6,5

Cerca il gol dalla distanza e lo trova su punizione.

GATTO: 6

Buona prova in fase difensiva e in fase di non possesso, meno pungente del solito quando la squadra attacca.

ROLANDO: 7

Sbaglia il rigore, ma non si abbatte e insiste, con i suoi dribbling e le sue giocate, fino all'ultimo secondo, quando si guadagna il penalty che vale tre punti.

ZERBIN: 6,5

Il lancio per Rolando (su cui Fabbri commette il fallo di mano, con conseguente penalty) vale oro. Zerbin è così. A volte sembra apatico, ma poi ti inventa la magia.

COMI: 6,5

Bella partita, a lottare e conquistare falli (compreso il penalty sbagliato). E' in forma, insomma.

IEZZI: 6,5

Il giusto temperamento, come sempre.

BLAZE: 6,5

Modesto gli fa fare il terzo nella difesa a tre con licenza di sovrapporsi in fascia e dar man forte alla catena di sinistra: missione riuscita.

COSTANTINO: 7

Freddo nel battere un rigore importantissimo.

NIELSEN: 6,5

Entra nel momento peggiore, quando a centrocampo si gioca più a flipper che altro. E lui dà il solito contributo, prezioso, soprattutto in interdizione, piazzandosi sempre dove gli avversari possono fare male.

BRUZZANITI: 6,5

Un recupero importante.

MODESTO: 8

Gara preparata nel migliore dei modi. La squadra gioca per lui, e questo è importantissimo e si vede in campo.