La Pro sbaglia un rigore, il Sudtirol no

PRO Vercelli-Sutirol

Marcatori: Casiraghi (S) su rigore al 27';

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Clemente, Awua, Emmanuello, Gatto; Rolando, Comi, Zerbin. A disposizione: Tintori, Nielsen, Della Morte, Blaze, Bruzzaniti, Rizzo, Esposito, Erradi, Merio, Iezzi, Carosso, Costantino. All. Modesto.

Sudtirol (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Malomo, Fabbri; Tait, Greco, Karic; Voltan, Casiraghi; Odogwu. A disposizione: Meneghetti, Vinetot, Gatto, Fink, Pircher, Davi, Rover, Polak, Magnaghi, Beccaro, Marchi. All. Vecchi.

Arbitra il signor Carella di Bari

Ammoniti: Masi della Pro Vercelli, Tait del Sudtirol

PRIMO TEMPO

Da capitan Masi un mazzo di fiori in curva, dove c'è uno striscione che ricorda il giovane tifoso Alfredo Racioppi, scomparso pochi giorni fa.

Si parte, giornata soleggiata.

3': Azione insistita sulla destra della Pro, cross pericoloso di Clemente, purtroppo non c'è nessuno.

6': Comi abbracciato in area di rigore, ed è rigore.

8': batte Ronaldo, solita finta, palla fuori sulla destra.

27': il Sudtirol si affaccia per la prima volta in area, fallo di mano di Emmanuello, rigore. Lo batte Casiraghi, angolo sulla destra di Saro, Sudtirol in vantaggio.

La Pro sta giocando meglio, ma il Suditrol sta vincendo.

Ammonito Masi, salterà la gara di ritorno.

31': brividi in area Pro per una punizione filtrante di Casiraghi, il migliore attaccante della squadra di Vecchi.

35': Awua, passaggio filtrante dal vertice destro dell'area, Comi batte prontamente ma centrale che più centrale non si può.

I tifosi da fuori incitano.

42': bella azione del Sudtirol. Casiraghi si invola sulla destra e crossa per la testa del centravanti Odogwu che però colpisce male e manda alto.