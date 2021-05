Emmanuello: «Atteggiamento giusto e bravi a reagire, ci abbiamo creduto»

«Siamo partiti bene e con il giusto atteggiamento: come facciamo sempre in casa, siamo stati bravi. Abbiamo sbagliato il rigore, l’abbiamo poi subito: siamo stati bravi a reagire con carattere; mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, ci abbiamo creduto ed il gol alla fine è la dimostrazione: sono davvero contento».

Prosegue ancora l’eroe di giornata Simone Emmanuello che ha analizzato i calci piazzati: «Li proviamo a fine allenamento, oggi me la sentivo: Rolando me l’ha lasciata ed è andata bene. L’episodio alla fine è stato importante, abbiamo avuto due rigori e l’atteggiamento è stato giusto. Abbiamo giocato bene loro sono una squadra forte, non hanno fatto punti a caso. Noi vogliamo dimostrare di farcela con tutti. Loro sono esperti che giocano da tanti anni, bisogna essere pronti per il ritorno: diciamo che è finito il primo tempo, ora tocca al secondo».

A margine della gara ha parlato Mister Francesco Modesto. Doveva essere la partita perfetta, come la commenta?: «Abbiamo fatto una gran gara, i ragazzi hanno interpretato benissimo. Ora pensiamo a mercoledì, abbiamo vinto ma dobbiamo pensare subito alla prossima che sappiamo essere dura. Sarà difficile ma dovremo essere bravi a capire il tipo di gara: oggi sono contento perché i ragazzi hanno vinto e ci hanno creduto, ma non basta. Il percorso è duro e tortuoso ma bisogna fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una gara di intensità e gioco. Ripeto, ora testa a mercoledì».

Non vi siete scoraggiati ed avete ottenuto il risultato: «Questo atteggiamento ci accompagna da tutto l’anno, non ho alcun tipo di dubbio. I ragazzi ci tengono tantissimo, dobbiamo lavorare già da domani e prepareremo il ritorno» prosegue il tecnico della Pro Vercelli.

In chiusura un commento sui tifosi che hanno dimostrato la loro presenza: «È un peccato non averli vicino, ma erano al solito posto. Gli abbiamo regalato un’altra gioia e speriamo di continuare cosi».