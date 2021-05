Racioppi: "Stagione fin qui spettacolare, oggi ci giochiamo l'obiettivo più importante"

InfoVercelli24 ha intervistato il vicepresidente di Engas Hockey Vercelli , Alvise Racioppi, che oggi si giocherà la promozione in serie A1 contro Montecchio Precalcino, alle ore 18 al Palapregnolato del Rione Isola.

Stiamo vivendo la vigilia più importante della storia di HV, in ballo c’è l’obiettivo dichiarato sin dalla sua nascita. Com’è l’atmosfera in squadra e in società?

“L’atmosfera è quella giusta, come dovrebbe essere prima di ogni grandissimo incontro, basata, cioè, sulla legge della consapevolezza. Noi siamo consapevoli delle nostre forze, del nostro progetto e, soprattutto, del nostro obiettivo. Sappiamo che tutto potrà accadere, niente sarà scontato, ma ci giocheremo tutto. Devo aggiungere che è una finale che non ci piace molto perché avvantaggia le squadre meno forti e che hanno investito meno, ma dobbiamo essere superiori anche a questo: se siamo bravi, lo dobbiamo essere dall’inizio alla fine.”

Può spiegarci meglio cosa non vi piace di questa final four?

“Potrebbe capitare qualsiasi cosa, un infortunio.. con una sola partita ci giochiamo la stagione. Non ho capito questo girone: all’inizio si pensava che si incrociassero solamente i due gironi definiti, ossia la prima dell’A contro la vincente dei playoff del B, invece poi hanno incrociato anche le terze e quarte classificate. Il Viareggio è stato molto avvantaggiato non per responsabilità sua, ma a causa del brutto gesto da parte di Bassano che ha mandato la squadra di B a giocare contro Matera. Penso che questo abbia un po’ falsificato il girone. Dalla nostra parte, abbiamo un Montecchio Precalcino lanciassimo: merito di ragazzi di qualità, come Zanini, Loguercio e Posito che Zonta sta allenando veramente bene. Ricordiamoci che stiamo parlando dell’unica squadra che ci ha battuti in due anni.”

Vogliamo ricordare a tifosi ed appassionati le modalità di visione delle finali?

“Abbiamo investito anche sulla televisione per portare questo quadrangolare a Vercelli, proprio perché sapevamo che non ci sarebbe stata possibilità di avere pubblico al palazzetto, che per noi sarebbe stato il sesto uomo in campo. Abbiamo voluto avere le finali qui, perché costituiscono comunque un richiamo per la città e si tratta di un ritorno di Vercelli nell’hockey che conta. La final four sarà trasmessa sul canale 814 della piattaforma Sky e sui canali 601 e 645 del digitale terrestre su MS Channel: in diretta oggi sarà visibile alle 18 Engas Hockey Vercelli vs Montecchio Precalcino, domani, sempre alle 18, la diretta della finalissima per il titolo di Campione d’Italia di serie A2 e la differita di quella per il terzo e quarto posto.”

Engas Hockey Vercelli sta per concludere la sua seconda stagione sportiva: proviamo a tracciare un bilancio su due fronti: prima agonistico e poi quello relativo al sociale e all’impatto sulla città.

“Sul fronte agonistico, direi che i risultati parlano da soli: 20 vittorie su 22 partite, 146 reti, miglior difesa e miglior attacco, abbiamo vinto il girone con 13 punti di vantaggio sulla seconda classificata e la Coppa Italia: mi sembra proprio che l’annata sia spettacolare. Sotto il profilo sociale siamo felici: la città sta rispondendo con molto interesse, dimostrato verso gli articoli dei media, le nostre pagine social e attraverso i tanti i messaggi e riscontri positivi che riceviamo. Siamo molto contenti della risposta del Comune per il rifacimento e ristrutturazione del Palapregnolato: questo è merito della collaborazione con la gestione del palazzetto, con la società Skating Vercelli di Betty Ceretti che, con HV, ha condiviso la volontà di rendere il palazzetto sempre più punto focale per lo spot vercellese.”

Il mercato per la prossima stagione è già definito o risentirà del risultato della final four?

“Ovviamente, non avendo ancora la certezza di essere una squadra di A1, abbiamo ancora il freno a mano un po’ tirato. Detto ciò, però, fra febbraio marzo ci siamo già mossi per i primi colpi di mercato e ne posso annunciare due: si tratta di ragazzi italiani importanti e forti. Matteo Zucchetti, difensore-ala, uno dei giovani più promettenti d’Italia e di altissimo profilo: è stato molto ricercato sul mercato, con proposte da parte di Lodi, Follonica e Trissino. Ci ha scelti perché gli è piaciuto il progetto HV e il nostro entusiasmo. Poi avremo Cosimo Mattugini, ala, ragazzo di grandissimo livello che quest’anno ha militato nel Correggio: è un giocatore che vogliamo far crescere noi, perché giovane e di gran talento.”

Ci saranno cambiamenti, avvicendamenti o nuovi innesti, a livello dirigenziale?

“Marco Motaran appenderà i pattini al chiodo, ma continuerà ad alto livello dirigenziale: sarà gli occhi della società in panchina e in pista a fianco del mister, come responsabile in campo della prima squadra. Davide Costanzo rientrerà nell’area tecnica di mercato.”

Avete già un programma per l’avvenire del settore giovanile e di HV skateboard?

“Per il settore giovanile, continuerà la solida partnership con ASD Polisportiva San Giacomo Novara, creata il 19 dicembre 2019. Con HV Skateboard le cose stanno andando bene, sogniamo in grande: abbiamo un progetto per le Olimpiadi di Parigi con due ragazzine molto in gamba, grazie al lavoro di Marco Ganzaroli e Costantino Zappino. E poi faremo partire il mini hockey a Vercelli: organizzeremo un open day gratuito, una festa ludica dell’hockey per avvicinare i bambini a questo sport. Offriremo un mese gratuito di prova; se piacerà, i ragazzi potranno approfondire tecnicamente con le scuole di pattinaggio vercellesi e, se si sarà veloci nell’avviamento, si cercherà di preparare le prime squadre del futuro. Confido in una buona risposta, perché porteremo l’hockey nelle scuole e negli oratori.”

Indipendentemente dal risultato di domani, HV ha vissuto due anni intensi, sportivamente dominanti: c’è qualcuno che vuol ringraziare in modo particolare e si aspettava questi risultati?

“Voglio ringraziare tutto il consiglio che ha creduto in me, nel mio sogno nel mio progetto, immedesimandosi: serviva essere visionari. Ci tengo a fare i nomi: Mimmo Sabatino, Piero Mentasti, Gianni Torazzo, Roberto Giraudi, Mirko Brizzi, Andrea Coppo, Paolo Gallione, Costantino Zappino. Poi ringrazio mia moglie, l’allenatore e tutti i miei ragazzi, a partire dalla B, perché sono stati coloro che hanno fatto iniziare il sogno, parto dal mio primo capitano, Amleto Francazio, per arrivare al mio secondo, Marco Motaran. Grazie a tutte le persone che hanno creduto in noi: il nostro slogan “Noi siamo noi” non è arrogante, ma trasmette uno spirito identitario che vuole uscire dagli schemi, vedendo le cose da un altro punto di vista. Sì, i risultati ottenuti erano il nostro progetto, non sprechiamo mai risorse per ciò che non è realizzabile, consolidiamo ciò che facciamo dando consapevolezza alla struttura societaria.”

Racioppi ha già in mente un quadro chiaro per il futuro:

“Se oggi dovessimo salire in A1, raggiungeremo il nostro obiettivo con un anno di anticipo. Se dovesse accadere, vorremmo disputare un campionato dignitoso nella massima serie, in modo da arrivare, entro tre stagioni, fra le prime quattro classificate e riuscire a disputare le Coppe Europee. Altri traguardi in prospettiva: un settore giovanile di alto profilo, portare la squadra di B in A2, creare uno staff di dirigenti più indipendenti ed autonomi, aumentare il numero dei soci. Nei prossimi tre anni vorrei che i ragazzi provenienti dalla San Giacomo, più vicini per età, possano esordire nelle nostre categorie cadette. Sarà un triennio importante, in cui cercheremo di far crescere una squadra giovane: vogliamo creare una A1 solida, riportando il pubblico al palazzetto e Vercelli là dove era stata nella sua storia hockeistica.”