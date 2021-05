Mister De Rinaldis: "Vittoria assolutamente chiara. Domani, contro il Matera, l'obiettivo sarà il titolo"

Mister Paolo De Rinaldis analizza la vittoria contro Montecchio Precalcino che ha promosso Engas Hockey Vercelli in Serie A1.

“Anche se siamo stati fermi un mese dall’attività agonistica, ci siamo preparati molto per questa final four. Sapevamo che il Montecchio sarebbe partito fortissimo: la nostra scelta, studiata in settimana, era stata proprio quella di contenere la loro sfuriata iniziale per poi venire fuori alla lunga, quando era probabile un loro calo. E’ andata così, infatti dopo il nostro primo gol i nostri avversari si sono aperti ancora di più; poi siamo andati in contropiede e abbiamo gestito molto bene, chiudendo il primo tempo sul 4-0. All’inizio del secondo, c’è stata una flessione di una decina di minuti: probabilmente, dopo tanti mesi di partite trovarsi all’appuntamento decisivo e il fatto di essere ad un passo dalla vittoria, ci ha un po’ tirato il freno a mano. I ragazzi poi si sono ripresi: in quel momento, sul 4-2, la punizione di prima parata da Errico è stata molto importante. Poi i ragazzi hanno legittimato, attaccando; il risultato avrebbe potuto essere anche più “largo”. Montecchio Precalcino si è dimostrata una squadra tosta, brillante fisicamente e dotata di grande intensità; noi, però ci siamo dimostrati più forti ed abbiamo vinto in modo assolutamente chiaro. “

Qual è stato, secondo lei, il momento chiave della partita?

“Per me, ce ne sono stati due: il primo sullo 0-0, una palla importante loro che il nostro portiere ha parato. Poi, i ragazzi sono stati molto bravi sia nella fase difensiva che in contropiede. Qui, però, eravamo ancora all’inizio e la partita era ancora molto aperta. La svolta vera, è stata, ripeto, la parata sulla punizione di prima derivata dal decimo fallo di squadra del Montecchio, parata da Errico. Subito dopo, dal 4-2, siamo andati sul 5-2: è stato di certo un momento molto importante. Ci tengo a fare i complimenti a tutti i giocatori, perché, al di là di qualche errore che può essere stato commesso, hanno messo tutto ciò che avevano, ci han creduto, hanno voluto la vittoria e alla fine abbiamo vinto meritatamente.”

Giustamente, mister, lei ringrazia tutti i giocatori: guardando alla partita singola, direi che oggi Brusa ha cambiato volto alla partita ed Errico è stato autore dell’ennesima grande prestazione…

“Quando si ottiene una striscia di vittoria lunga non solo un anno, ma due e in questo modo, avendo una panchina lunga con giocatori intelligenti, importanti e con caratteristiche tecniche valide, chiaramente di volta in volta può venir fuori più uno o l’altro. Quindi oggi, sebbene ci sia stato qualcuno che ha realizzato una prestazione molto importante, mi sento di mettere tutti i miei ragazzi sullo stesso piano.”

Domani ci si giocherà il titolo di Campioni d’Italia di Serie A2, a sorpresa con il Matera…

“Avversario assolutamente a sorpresa: un po’ tutti si aspettavano che CGC Viareggio vincesse. Matera è una squadra che non abbiamo mai incontrato: sarà un’occasione per confrontarci anche con loro che rappresentano il Sud Italia. Di certo per noi l’obiettivo è il titolo che sarebbe una “ciliegiona” per un’annata eccezionale. Ci tengo anche a dire che, quando sono arrivato a Vercelli, il programma originario era quello di arrivare in A1 in tre anni, noi ci siam riusciti in due, anticipando i tempi. Ciò è stato frutto di una campagna acquisti solida che ha portato l’arrivo di giocatori importanti: quando ci siamo resi conto del nostro passo, le tempistiche sono state abbreviate, credo che sia qualcosa da sottolineare.”

Vedere i tifosi fuori dal Palapregnolato a sostenervi prima, e festeggiare dopo, le ha fatto piacere?

“E’ un importante attestato di stima. Questa sensazione in me convive con il grande rammarico di, purtroppo, non aver potuto avere i tifosi presenti, a causa della situazione pandemica. Il pubblico si sarebbe di certo divertito e cresciuto man mano come unità, vedendo lo spettacolo di una squadra che si è espressa in modo notevole per tutta la stagione. La loro accoglienza oggi, sia prima che dopo il match, è per me motivo di grande soddisfazione”