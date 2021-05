Engas Hockey Vercelli promossa in serie A1. Montecchio Precalcino battuto per 6-2

Engas Hockey Vercelli promossa in Serie A1: si impone per 6-2 su Montecchio Precalcino. Partita molto intensa, su cui Matteo Brusa ha avuto, con 3 reti ed un assist, un impatto decisivo. Inizio match più ostico per i vercellesi, un po’ imballati rispetto ai veneti; la prima rete di Perroni e la seconda di Brusa, fanno ritrovare il ritmo ai nerogialloverdi. Montecchio Precalcino rientra nel secondo tempo, dimezzando lo vantaggio, ma HV reagisce, riallungando con personalità, grinta, gioco e qualità tecnica. Vittoria e promozione meritatissima per la squadra di mister De Rinaldis. Domani alle 18 Engas si giocherà il titolo di Campione d’Italia di A2 contro Matera che si è imposta per 2-1 su CGC Viareggio.

1°tempo: nel primo minuto e mezzo, tre conclusioni: per HV Maniero, risponde il Montecchio con Zanini e, molto pericolosamente, con Loguercio, a cui Errico ben si oppone. L’inizio è favorevole ai veneti che appaiono più sciolti in manovra. Engas si produce in due azioni di contropiede: la prima con Perroni, la seconda, più poderosa, con Motaran che trova Dalla Valle pronto a negargli la rete con il casco. Montecchio ancora insidioso: Posito scocca un diagonale, a cui l’estremo difensore nerogialloverde dice di no. Pochi istanti a seguire, Errico ancora reattivo su una pallina vagante in area. Perroni intercetta nella propria area e lancia un break per il Vercelli che non trova lo spunto decisivo. Pochi istanti dopo, l’Engas si porta in vantaggio con un fulmineo diagonale di Andrea Perroni. Moyano entra in pista, rilevando Ehimi. Bordignon ha una grande occasione per i veneti, ma ancora una volta Errico difende bene la propria porta. Sul cambio di fronte, viene assegnato un rigore ad HV: Maniero si incarica della trasformazione, ma trova una superba opposizione di Dalla Valle che devìa la pallina con gli arti inferiori. Poco dopo, bella combinazione Moyano-Maniero; poi, ancora l’argentino conclude un’azione mettendo di poco fuori. Brusa sostituisce Motaran. Engas ritrova il suo ritmo -partita abituale. A sette minuti al termine della prima frazione, sono già sette i falli commessi dai nerogialloverdi, contro i due del Montecchio. Veneti pericolosi con una combinazione Posito - Loguercio, che taglia dentro l’area. A cinque dal termine, cartellino blu per Posito che stende Brusa, lanciato in contropiede. Moyano batte il tiro ad uno, Della Valle ancora è superbo e non abbocca alle sue finte. Ehimi rileva Perroni. Al quattordicesimo minuto, il raddoppio vercellese ad opera di Matteo Brusa dalla distanza: la pallina carambola toccando palo e portiere, per poi infilarsi in rete. Pozzo fa il suo ingresso in pista per gli ospiti. Zanini colpisce il palo esterno della porta di Errico. Buona occasione per Perroni che si accentra e fa partire un gran tiro, Della Valle risponde con prontezza. A due dal termine, Brusa in area prova a servire Moyano, Pozzo intercetta e commette autorete; il gol del 3-0 viene comunque assegnato al numero 17 vercellese. Brusa ancora determinante nell’azione della quarta rete dei padroni di casa: si invola in contropiede e serve Maniero che, accorrendo in velocità dalla destra, infila Dalla Valle. Si va a riposo sul 4-0.

2°tempo: nei primissimi secondi, Montecchio pericoloso con una traversa colpita da Loguercio. Engas risponde con un tiro centrale di Maniero. Montecchio accorcia le distanze con posto che insacca durante un’azione confusa: siamo sul 4-1. Ancora il numero 14 biancoverde si produce in un buon tentativo, Errico para. Loguercio deve ricorrere alle cure della panchina per un taglio, Pozzo lo rileva. Capitan Motaran rientra in pista al posto di Perroni. La partita è viva: ci sono continui rovesciamenti di fronte. Su uno di questi, Loguercio, con un diagonale da lontano, dimezza lo svantaggio per la propria squadra. 4-2. All’unicesimo, Motaran commette il decimo fallo di squadra per i padroni di casa; Posito batte il tiro diretto, ma un monumentale Errico gli dice di no due volte. Loguercio è insidioso su una palla persa dall’Engas in area. Poco dopo, doppio cartellino blu per Moyano e Bordignon. Continua la serata maiuscola di Matteo Brusa che realizza il 5-2 con una splendida rete: tiro al volo da fuori area e dalla sinistra. Un gol importantissimo nell’economia del match. Giunge anche il decimo fallo di squadra dei veneti, su Ferrari. Moyano batte il tiro diretto e segna il 6-2 finale. Succede poco altro, è solo gloria.

Tabellino

Formazioni: Engas Hockey Vercelli: Errico fra i pali, Motaran (C), Maniero, Ehimi, Brusa, Moyano, Ferrari, Schena, Lopriore. Allenatore: Paolo de Rinaldis.

Montecchio Precalcino: Dalla Valle in porta, Davide Zanini (C), Andrea Zanini, Loguercio, Posito, Bordignon, Pozzo, Gallio, Pigato. Allenatore: Roberto Zonta.

Reti: 1°tempo: 15’54 Perroni (HV) 1-0; 5’21 Brusa (HV) 2-0; 2’02 Brusa (HV) 3-0; 1’39 Maniero (HV) 4-0. 2° tempo: 19’58 Posito (Montecchio Precalcino) 4-1; 14’30 Loguercio (Montecchio Precalcino) 4-2; 10’28 Brusa (HV) 5-2;

Cartellini blu: 1°tempo: 5’55 Posito (Montecchio Precalcino). 2°tempo: 12’21 Moyano (HV) e Bordignon (Montecchio Precalcino); 5’04 Moyano (HV) 6-2.