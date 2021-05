Incinta finisce fuori strada a Masserano: positiva ad alcol e droghe

Visto lo stato di gravidanza, la malcapitata è poi stata accompagnata precauzionalmente all’ospedale di Ponderano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mottalciata, che hanno eseguito i rilievi planimetrici e messo in sicurezza il tratto stradale sino al completamento delle operazioni di recupero del veicolo e di ripristino della viabilità.

Recatisi in ospedale per verificare le condizioni di salute dell'automobilista, i militari hanno appurato con sorpresa che la stessa, dagli esami clinici, è risultata positiva sia alle sostanze alcoliche che stupefacenti. La donna resterà in ospedale per gli accertamenti del caso, anche se il suo stato di salute appare buono. La patente le è stata ritirata per essere trasmessa alla Prefettura competente e sarà denunciata all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.