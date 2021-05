Covid: migliora la situazione a Quarona. Lunedì scuola in presenza per tutti

Migliora la situazione Covid di Quarona, il centro valsiano dove si erano verificati alcuni mini focolai che, in un momento di generale regressione del virus, avevano creato più di una preoccupazione a livello sanitario e comunale.

«Siamo in fase calante a 37 casi positivi in paese - spiega il sindaco Francesco Pietrasanta - Tutte le scuole lunedì torneranno alla didattica in presenza. Le misure messe in campo dall’Amministrazione comunale e dall’Asl hanno arginato i focolai scoppiati a causa di cene e di feste private fatte al chiuso. Ringrazio tutti i miei collaboratori, le forze dell’ordine, gli operatori dell’Asl in particolare le dottoresse Silano e Milano per l'impegno messo in campo».

L'invito del sindaco è di continuare a fare attenzione e di evitare leggerezze: «Poteva andare peggio ma abbiamo agito tempestivamente e con determinazione - commenta Pietrasanta - Ringrazio i cittadini per la pazienza e la compostezza e invito tutti a fare attenzione, perché la buccia di banana è dietro l’angolo».

Quanto alle persone positive, la gran parte di loro non desta preoccupazione, per fortuna. «Ma chiedo una preghiera speciale per un nostro concittadino che sta ancora combattendo questa dannata malattia», conclude il sindaco.