Vaccinazioni: l'Asl Vercelli supera la quota 90mila. Ad Alagna la prima campagna di massa

La campagna vaccinale, nell'Asl Vercelli, supera la quota delle 90mila dosi somministrate: una nuova accelerazione che consente di guardare al futuro con un po' più di serenità. Grazie all'apertura di nuovi centri vaccinali e alle forniture più costanti, si sono ridotti anche i tempi di attesa tra la prenotazione e la somministrazione, scesi a 15-20 giorni. E, nella giornata di venerdì, Alagna è diventata la prima località del Piemonte a ospitare vaccinazioni di massa per tutta la popolazione, indipendentemente dalle fasce d'età: 202 le persone vaccinate nella palestra di arrampicata al palazzetto dello sport. Tra loro residenti, operatori turistici, personale degli alberghi, dei negozi, dei rifugi, degli impianti di risalita ma anche delle attività produttive del territorio. Una carta importante, da giocare in vista della stagione turistica, che presto sarà estesa agli altri centri della Valsesia e delle valli inseriti nell'elenco della Regione.

Intanto, da sabato 22 maggio, riaprono nel fine settimana anche i centri commerciali e i negozi che si trovano nelle gallerie, chiusi dallo scorso ottobre.

E, in una nota, il presidente della Regione, Alberto Cirio, rileva come l'incidenza dei casi del Piemonte (il dato che segnala il numero di positivi ogni 100.000 abitanti) è scesa a 65,3. «Cominciamo ad avvicinarci al valore di 50 che, una volta consolidato, ci permetterà finalmente di passare in zona bianca. Anche l’Rt cala a quota 0.79 e la pressione ospedaliera continua ad allontanarsi dalla soglia di allerta. Il Piemonte sta guarendo. Grazie ai vaccini e grazie all’impegno e alla prudenza dei piemontesi».