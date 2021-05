Tutti in campo per l'inaugurazione del rinnovato PalaPiacco - FOTO

Una giornata di festa per la città e per le società sportive: la cerimonia di consegna del rinnovato PalaPiacco racconta la voglia di ripartire del mondo sportivo giovanile e delle società che, tra mille problemi, stanno cercando di resistere all'onda d'urto del virus e delle restrizioni che si è portato dietro. Dopo un anno di stop and go, di allenamenti a singhiozzo e di competizioni sospese, non sembra vero poter tornare a correre, palleggiare, tirare a canestro all'interno di un palazzetto, con altri ragazzi a guardare e applaudire.

Per l'inaugurazione del Palazzetto del Concordia, sul quale è stato effettuato un restilyng da 700mila euro durato quasi un anno, il Comune ha organizzato una cerimonia molto informale che ha avuto come protagonisti i ragazzi delle società che ruotano attorno alla struttura: le atlete dell'Estetica della Ginnastica Pro Vercelli, come sempre spettacolari nelle coreografie proposte, i piccoli cestiti dei Bugs e i loro "fratelli e sorelle" maggiori di Rices e Pfv e i ragazzi e le ragazze del Volley che, nel ricordo di Nino Piacco, hanno avuto l'onore di "pestare" per primi il rinnovato parquet della struttura.

«Oggi restituiamo l'impianto rinnovato a chi lo usa tutti i giorni - ha detto il sindaco, Andrea Corsaro aprendo la mattinata - In questi mesi, grazie al lavoro di tante persone, abbiamo rifatto spogliatoi, servizi igienici, impianti, tribune, campo, abbiamo ritinteggiato e creato una nuova palestrina per riscaldamento. Vercelli torna ad avere un bell'impianto che rende onore alla storia sportiva della città e al suo passato glorioso. Un passato che dobbiamo a personaggi come Nino Piacco. E oggi, grazie alla donazione dei trofei raccolto dalla famiglia Nasi, lo ricorderemo offrendo un esempio agli atleti di domani. Il Palazzetto torna a voi ragazzi e atleti: i vostri successi saranno i nostri successi e saranno i successi della nostra città».