Scontro Israele-Palestina: i centri islamici biellesi, vercellesi e verbani scendono in piazza

In questi giorni molte sono le attenzioni degli Stati Europei in merito alla difficile situazione che vede colpito lo Stato della Palestina (in arabo Dawlat Filastīn) e di Israele a causa delle recenti guerre che stanno ledendo la libertà umana e civile per la convivenza sociale delle singole popolazioni solo per una mera questione economica e di interesse da parte dello Stato di Israele. L’associazione Culturale Islamica Al Huda, in collaborazione con i centri islamici del Biellese e la Comunità Giovanile Islamica Biellese ha deciso di far sentire la propria voce per la tutela dei diritti umani di tutti i fratelli musulmani palestinesi colpiti da Israele, rivendicando così quei valori di pace e di fratellanza che stanno alla base della convivenza umana. Per questo domenica 23 maggio alle 15 in Piazza Martiri a Biella si terrà una manifestazione pacifica dove saranno presenti i seguenti centri giovanili islamici che prenderanno parte all’evento: Centro Al Huda Biella e Centro Assalam di Biella, Centro Fraternità e Amicizia di Veglio, Centro Attawid di Crevacuore, al Centro Assalam e Arrahma di Gattinara, Centro Islamico di Borgosesia, Moschea di Omegna, Centro Islamico di Gravellona, Centro M. Assalam di Vercelli, Centro Islamico di Ivrea, Centro Culturale Islamico di Borgosesia. L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che credono nella pace come valore primordiale da rispettare in nome del bene comune invocato dai tutti i nostri Padri Costituenti.