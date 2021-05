Pd e lista civica: «Differenziata, vogliamo i numeri precisi»

Raccolta differenziata: i consiglieri di Pd e lista Civica Vercelli con Maura Forte chiedono dati e percentuali precise sui risultati raggiunti da Vercelli negli ultimi anni.

In un'interrogazione firmata da Michele Cressano, Alberto Fragapane, Manuela Naso, Carlo Nulli Rosso, Maura Forte e Alfonso Giorgio, si rileva come «Negli interventi della discussione, del Bilancio di Previsione 2021, in merito alle percentuali di raccolta differenziata raggiunta per la città di Vercelli sono stati detti valori che non trovano riscontro nei documenti di programmazione. Considerato che sono state formulate in più occasioni da parte degli scriventi proposte per attivare dei servizi di raccolta porta a porta al fine di aumentare le percentuali e la qualità di raccolta differenziata, chiediamo alla Giunta di conoscere le percentuali di raccolta differenziata raggiunte dalla città di Vercelli dall’anno 2013 a oggi».