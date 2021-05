Uccise l'amico e confessò su Instagram: morto a 24 anni il novarese Alberto Pastore

E’ morto in ospedale a Torino Alberto Pastore, il giovane 24enne di Cureggio, nel Novarese, che nell’agosto del 2019 ha ucciso con 12 coltellate il suo migliore amico Yoan Leonardi, confessando poi il delitto con una “storia” su Instagram mentre fuggiva dai Carabinieri che lo braccavano.

Il ragazzo, che nel processo era stato condannato a 14 anni e mezzo di carcere, oltre un mese fa aveva tentato il suicidio in cella: sembra che avesse subito da altri detenuti prima insulti e poi una vera e prpria aggressione. La morte è sopraggiunta lo scorso 14 maggio, ma la notizia è stata divulgata dai familiari e dal sindaco di Cureggio Angelo Barbaglia solo nelle ultime ore.



La vicenda del delitto aveva suscitato molta sensazione per le circostanze e l'ambiente in cui era maturato, quello di un piccolo paese dove gli adolescenti e i giovani vivono soprattutto grandi solitudini coltivando piccole passioni di cui si nutre una generazione che fatica a darsi un orizzonte di futuro.

Anche la ricostruzione del delitto è in qualche modo emblematica di questa realtà: la sera del 26 agosto di due anni fa Pastore e Leonardi si erano ritrovati, come accadeva quasi ogni sera, con altri coetanei per giocare una partita di calcetto. Subito dopo Pastore ha invitato l'amico a fare un giro in auto insieme. Durante il viaggio i due iniziavano a litigare per motivi legati a questioni di tipo sentimentale: Alberto era convinto che Yoan fosse la causa del fatto che Sara, la sua fidanzata, l'aveva lasciato poco più di un mese prima. Il litigio era andato avanti fino alle 2,30 circa, quando “all’apice del diverbio – avevano scritto i Carabinieri nel rapporto sui fatti . giunti sulla SP32 nel comune di Borgo Ticino, il Pastore arrestava l’auto e dopo aver estratto un coltello colpiva ripetutamente il proprio amico, per poi darsi alla fuga”.

La segnalazione di quanto stava accadendo era arrivata al Comando di Arona da un passante. I CC riuscivano a rintracciare l’auto del ragazzo e cominciavano un inseguimento in autostrada sulla A26. Alberto, che durante la fuga aveva postato sui social la sua confessione, perdeva il controllo dell'auto, andando a sbattere contro la parete della galleria. Quindi l’arresto, gli interrogatori, il carcere e il processo con la condanna. Un abisso dal quale Alberto non era più riuscito a risollevarsi.