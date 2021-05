Wi-fi gratis nelle piazza e nei parchi di Gattinara

Nel Comune di Gattinara è attivo il servizio Piazza WiFi Italia, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha come obiettivo quello di permettere ai cittadini di connettersi gratuitamente e in modo semplice, tramite l'app dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Le zone di Gattinara che sono attualmente coperte dal servizio sono: piazza Paolotti, piazza Italia, Torre delle Castelle, Parco della Rimembranza e Parco di San Bernardo.

Nelle varie zone, dai tecnici del Ministero sono state apposte delle targhette con un QR Code attraverso il quale è possibile scaricare L’app di connessione, disponibile per Android e iOS. Basta inquadrare con il proprio telefono cellulare il bar code e seguire le istruzioni.

In pochi semplici passaggi è possibile scaricare l’App, registrarsi e navigare gratuitamente a tutte le reti dei Comuni federati distribuite sul territorio nazionale.

Dopo aver scaricato l’App è necessario registrarsi creando un proprio account per accedere al servizio. Basta seguire la procedura e completare la registrazione in sole tre fasi o collegandosi attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID.

Una volta terminata la registrazione, l’applicazione chiederà di configurare la rete wifi.italia.it, con cui sarà possibile navigare senza doversi nuovamente autenticare.

È possibile rintracciare i punto hot-spot attraverso la mappa o l’elenco presente sull’App in cui viene indicata la posizione esatta degli hotspot wifi.italia.it.

«Il Comune di Gattinara - spiegano il Sindaco Daniele Baglione e Gianluca Valeri, delegato allo sviluppo informatico del Comune – è impegnato a potenziare la digitalizzazione nel territorio e la riattivazione e aggiornamento del sistema delle reti wi-fi, infatti, è già prevista l’installazione di altri hotspot in altri luoghi pubblici come ad esempio la Biblioteca, lo spazio espositivo G’ART, il Municipio ecc.

L’attivazione di questi punti per il wi-fi gratuito nella nostra Città contribuiscono a fruire ancora di più degli spazi all’aperto come piazza Paolotti, il Parco della Rimembranza, il Parchetto di San Bernardo, Piazza Italia e l’area della Torre delle Castelle, un valore aggiunto per aree sempre più attrezzate e rivolte a tutte le età ed esigenze.

La nostra Città è sempre più smart e risponde alla necessità di sviluppo dei servizi digitali. Aderendo al progetto “Piazza Wi-fi Italia” contribuiamo alla costruzione di una rete wi-fi nazionale e acceleriamo l’utilizzo della rete e dei servizi digitali per tutti i cittadini. Buona Navigazione!».