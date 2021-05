Pool di imprenditori italiani in campo per rilevare Cerutti: l'offerta di "Rinascita"

Sono gli imprenditori Marco Drago (presidente del cda di DeAgostini), Diana Bracco (presidente e ad del Gruppo Bracco), Ernesto Pellegrini (ex presidente dell’Inter, e fondatore di Pellegrini S.p.A. e della Pellegrini Catering Overseas S.A) e Franco Goglio (ceo della Goglio spa), con il supporto dell’avvocato Paolo Montironi a formare la cordata del gruppo “Rinascita“, che, lo scorso 3 maggio, ha presentato la seconda offerta - l'altra è della multinazionale Bobst con sede a San Giorgio Monferrato - per l'acquisizione dei rami d’azienda Officine Meccaniche Giovanni Cerutti spa e Cerutti Packaging Equipment spa.

Il 12 maggio l'offerta è stata perfezionata con la comunicazione agli organi della procedura fallimentare circa gli elementi qualificanti dell’offerta, che include i lavoratori che saranno parte del progetto in una fase iniziale di ripartenza industriale. La notizia di chi sia a formare la cordata rappresenta dunque un primo elemento importante per dissipare quel clima di incertezza lamentato, anche nei giorni scorsi, dai lavoratori e dai loro rappresentanti sindacali che, anche martedì, hanno realizzato un presidio davanti al Tribunale.

A fianco degli imprenditori c'è anche Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell’Economia, attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, che acquisisce partecipazioni dirette di minoranza nel capitale di rischio delle imprese con marchio storico che versano in difficoltà economico-finanziaria al fine di rilanciarle.

L’obiettivo sarebbe quello di mantenerne la massima integrità e autonomia, evitando così che la Cerutti diventi un piccolo reparto all’interno di società di gruppi stranieri, andando a completare le commesse che hanno già iniziato il loro ciclo produttivo e le linee in costruzione al momento dell’apertura della procedura e non ancora terminate con l'obiettivo di rilanciare la Cerutti nei suoi business tradizionali, in particolare con una focalizzazione sul mercato delle rotocalco per la stampa di imballaggi, di elementi di sicurezza per banconote, nonché di impianti per il converting.

Sul verante sindacale, invece, è di oggi la notizia che i curatori fallimentari hanno presentato domanda per ottenere la cassa Covid per i mesi di maggio e giugno, così come richiesto dai lavoratori che si trovano nuovamente senza ammortizzatori sociali.