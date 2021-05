Rubava le offerte da Sant'Andrea: denunciato

Notato mentre portava via monete dalla cassettina delle offerta della basilica di Sant'Andrea, un cittadino romeno residente in provincia di Novara è stato denunciato per furto, nel primo pomeriggio di giovedì, dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Vercelli.

Nel corso dei quotidiani controlli del territorio, gli operatori sono stati inviati in Sant’Andrea su disposizione della sala Operativa, alla quale era giunta la segnalazione di un uomo era intento ad asportare monetine dalla cassetta delle offerte dei fedeli.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno individuato e identificato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dal richiedente l’intervento che si aggirava con fare sospetto nei pressi della Basilica stessa e, dai controlli effettuati, l'uomo è risultato destinatario di un'altra denuncia per fatti simili.

Condotto in Questura e sottoposto a un accurato controllo personale, gli agenti hanno ritrovato una somma di denaro in monete di diverso taglio, delle fascette in plastica e del nastro biadesivo utilizzate per costruire un arnese di fortuna con lo scopo di asportare le monete dal candeliere votivo delle offerte.

Per i fatti sopra descritti l’uomo è stato denunciato per il reato di furto.