«Far capire le regole ai migranti fu una vera impresa»

«All'inizio era molto difficile far accettare le regole ai ragazzi. Spesso scoppiavano liti anche per motivi banali, come una tazza di latte, capitava anche che qualcuno arrivasse alle mani. Molti non volevano firmare i fogli presenza perché si era diffusa la voce che la Prefettura usasse quelle firme per respingere le domande di asilo». Racconta difficili spaccati di vita quotidiana all'interno del Cas di Alice Castello uno dei migranti chiamati a deporre nel processo che coinvolge funzionari della Prefettura, tra i quali l'ex Prefetto Salvatore Malfi, e Gianluca Mascarino della cooperativa che gestiva vari centri di accoglienza sparsi ne vercellese. Tra questi anche Alice Castello dove, appunto, era stato accolto uno dei testi della difesa, chiamato a deporre davanti alla corte presieduta dal giudice Enrica Bertolotto. Il giovane, grazie soprattutto alla sua conoscenza delle lingue, era poi entrato a far parte dello staff che gestiva le strutture lavorando, per la cooperativa di Mascarino fino alla chiusura del Cas stesso effettuando l'attività di mediatore culturale. Nel suo racconto, così come da quello di altro mediatore culturale - un uomo rwuandese (che era arrivato a Vercelli da ragazzo, portato da padre Minghetti) - sono emerse le difficoltà nel far accettare le regole della vita di gruppo a persone provenienti da realtà molto diverse, così come si è tornati ad affrontare il tema dei capi di abbigliamento gettati via e dei pasti rifiutati. A parlarne anche l'ex titolare della Locanda di Albano che forniva i pasti per la struttura allestita nella sede del parco Lame del Sesia. «Loro volevano mangiare solo riso bollito, pollo e patate – ha detto l'uomo –. Io avevo delle tabelle da seguire e variavo continuamente i cibi serviti, ma loro li rimandavano indietro. Abbiamo cercato tantissime mediazioni per arrivare a un accordo soddisfacente per tutti».

Sulle modalità di reperimento delle strutture per ospitare i migranti e sulle molte emergenze dell'epoca si sono invece concentrate le testimonianze della difesa dell'ex prefetto Malfi. In aula anche l'ex comandante provinciale dei Carabinieri, Angelo Menga e l'ex questore Gaetano Giampietro che hanno ricordato, tra le altre cose, la complessa gestione dei trasporti del combustibile nucleare irraggiato verso la Francia. Un percorso “accidentato” per le continue manifestazioni di protesta degli ambientalisti nel vercellese e dei No-Tav in Valsusa e, rispetto al quale, la necessità di interventi rapidi. «Una volta – ha ricordato Giampietro – i francesi bloccarono il traffico ferroviario a causa di una fortissima nevicata e si corse il rischio di dover fermare il convoglio nucleare a Vercelli creando, di fatto, un deposito temporaneo di combustibile irraggiato direttamente nei pressi della stazione. Il prefetto Malfi era sempre operativo e in prima linea in tutte queste situazioni, alla ricerca di soluzioni a tutela della popolazione».

Temi che verranno ripresi, prevedibilmente, anche nella prossima udienza quando sono attese le testimonianze di un altro ex prefetto, Fulvio Rocco, e di un altro ex Questore, Salvatore Pagliazzo Bonanno.