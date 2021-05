Ex Enal e al Centro Nuoto: lavori in corso

Sono iniziati i lavori di posa del nuovo fondo in erba sintetica che rappresenterà la principale novità della stagione della stagione estiva alla piscina ex Enal.

L'impianto di via Tasso aprirà i battenti venerdì 28 maggio: «In questi giorni - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Simion - la ditta sta procedendo alla posa dell'erba sintetica che permetterà di offrire un miglioramento sul versante del comfort e dell'aspetto dell'impianto. Intanto si stanno anche effettuando le manutenzioni ordinarie in vista della riapertura».

Cantiere in piena attività anche al Centro Nuoto di via Baratto dove sono in corso i lavori di demolizione della vecchia struttura coperta. La parte di abbattimento si concluderà nel giro di circa tre settimane per lasciare poi spazio agli interventi di riqualificazione della vasca e di trasformazione dell'area in una zona dedicata al nuoto estivo. Il cantiere, da circa un milione di euro, porterà entro otto mesi alla completa trasformazione dell'impianto, chiudendo - almeno si spera - un lungo capitolo di polemiche che si trascina dal lontano 2013.