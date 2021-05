Vuoi organizzare una visita con degustazione in cantina? L’azienda agricola Ivaldi riapre le porte ai visitatori

Dopo questi lunghi mesi di reclusione in casa, c’è tanta voglia di evasione e organizzare anche solo una breve gita in giornata può rivelarsi un’ottima medicina per la nostra salute fisica e mentale.

Se avete voglia di trascorrere una piacevole giornata in compagnia, alla scoperta dei buoni vini piemontesi, non perdete l’opportunità di visitare la cantina Ivaldi, a Nizza Monferrato, zona storicamente vocata alla coltivazione del vitigno Barbera, terra ricca di tradizioni enologiche, riconosciuta patrimonio dell’Umanità per i suoi affascinanti paesaggi vitivinicoli. Nel verde delle colline e dei vigneti del Nizza DOCG , la famiglia Ivaldi trasmette,da quattro generazioni, attraverso il proprio vino, il profondo legame che li unisce al territorio.

I vini vengono prodotti interamente da uve dei vigneti di proprietà dell’azienda e sono tutti monovitigni – ad eccezione del Monferrato bianco che è un assemblaggio –per far sì che ogni varietà si esprima al meglio e riveli le sue caratteristiche più tipiche. La gamma dei vini è ampia e completa: oltre al Barbera, l’azienda coltiva e vinifica anche Moscato d’Asti, Dolcetto, Freisa, Chardonnay e Favorita. Tutte le fasi per la produzione dei vini Ivaldi sono effettuate con cura e dedizione da tutti i componenti della famiglia.

La cantina Ivaldi è aperta in totale sicurezza, nel rispetto delle normative , garantendo le dovute distanze, per permettere a tutti di vivere con gioia e serenità momenti di puro piacere.

Per Andrea Ivaldi infatti, la cantina non è solo il luogo in cui si lavora il vino, ma anche un punto d’incontro, di accoglienza e di condivisione: “non abbiamo segreti “ sorride Andrea “ci piace fare, bere ed insegnare il vino”.

Per questo motivo l’accoglienza in azienda inizia con una passeggiata tra le vigne: lì vengono illustrate le diverse tecniche di coltivazione, le varietà presenti in azienda, l'ambiente circostante, il terreno, il microclima e tutte le sue variabili per ottenere vini di qualità. Segue un percorso in cantina, in cui vengono illustrate le diverse fasi di lavorazione dell’uva, in base alla tipologia dei vini, e vengono spiegate le differenti tecniche e tecnologie utilizzate. Infine, la visita si conclude con una degustazione dei vini, abbinati a prodotti tipici locali.

Per le visite con degustazione, la prenotazione è vivamente consigliata per poter garantire il servizio migliore.

La cantina è aperta tutti i giorni, su appuntamento.

Azienda agricola Ivaldi Dario di Ivaldi Andrea

Strada Scrimaglio 17 14049 Nizza Monferrato (AT)

Mail: info@vinivaldi.it

Tel.: 0141-721101/ 338-4379410

Sito web: www.vinivaldi.it

Pagina facebook: Azienda Agricola Ivaldi Dario di Ivaldi Andrea

Profilo Instagram: andrea.ivaldi