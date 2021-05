Amazon investe a Vercelli: saranno sviluppate in città le tecnologie robotiche per i centri europei

Sarà a Vercelli l'Innovation Lab di Amazon per le attività logistiche in Europa, un laboratorio progettato per migliorare l'esperienza dei dipendenti attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia che consentono di migliorare ulteriormente la sicurezza sul lavoro.

L’Innovation Lab sviluppa tutte le ultime innovazioni tecnologiche che Amazon sta studiando per le proprie attività logistiche. Dall’introduzione delle prime tecnologie robotiche circa 10 anni fa, Amazon ha creato oltre un milione di nuove posizioni lavorative in tutto il mondo. Il laboratorio si occuperà di testare e sviluppare le future tecnologie che contribuiranno a migliorare ulteriormente la sicurezza nei centri Amazon in Europa, oltre a offrire supporto ai lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni giornaliere.

Le tecnologie sviluppate all’interno del laboratorio fanno seguito all’implementazione di oltre 350.000 Drive Unit robotiche che, negli stabilimenti Amazon di tutto il mondo, supportano i dipendenti portando loro gli articoli e riducendo le distanze da percorrere. Sono stati introdotti anche i palletizer robotizzati per migliorare l'esperienza di lavoro dei dipendenti, eliminando la necessità di sollevare pesi e riducendo le mansioni ripetitive.

Le nuove tecnologie includono Item sorter: sistema di smistamento di articoli singoli, completamente automatizzato, che riduce l’impegno fisico permettendo all’operatore di non dover ricercare i prodotti all’interno di grandi contenitori; pallet over: grande braccio robotico che elimina la necessità di utilizzare i muletti per la movimentazione dei pallet, e automaticamente sposta vari articoli da una posizione all’altra; tote retriever: macchinario che solleva i contenitori di plastica posizionandoli automaticamente sui nastri trasportatori; veicoli a guida autonoma: Robot di supporto che si spostano armoniosamente all’interno del sito portando gli articoli agli operatori, riducendo quindi i loro spostamenti e la necessità di movimentare manualmente i carrelli. Questi macchinari dispongono di sensori di sicurezza e si muovono lungo percorsi predefiniti in modo da evitare interferenze con persone o altri strumenti; robot sorter: bracci robotici di minori dimensioni che eliminano le mansioni ripetitive per gli operatori come sollevare, impilare e movimentare i contenitori, consentendo loro di concentrarsi sulle attività che i robot invece non sono in grado di svolgere.

«In Amazon, la salute e la sicurezza dei dipendenti rappresentano la priorità e siamo costantemente impegnati nel migliorare le misure di sicurezza nei nostri centri - dichiara Stefano Perego, vice presidente di Amazon EU Operations -. Il nostro obiettivo è diventare il posto di lavoro più sicuro al mondo. Per tale motivo continuiamo a investire in tecnologie e formazione per i nostri lavoratori e, mentre introduciamo nuove tecnologie robotiche al servizio dei nostri dipendenti, continuiamo ad assumere e creare posti di lavoro, supportando le persone e le comunità. Dall'introduzione delle Drive Unit Robotiche di Amazon nei nostri centri logistici europei nel 2012, il numero dei dipendenti è cresciuto in modo significativo e continua a crescere ancora oggi».

Stefano La Rovere, responsabile europeo dell’Advanced Technology di Amazon che guida gli scienziati e gli ingegneri dell’Innovation Lab, aggiunge: «Lavoriamo a stretto contatto con esperti di salute e sicurezza, conduciamo migliaia di ispezioni ogni giorno nei nostri centri e abbiamo introdotto numerosi cambiamenti sulla base dei riscontri ricevuti dai lavoratori su come migliorare ulteriormente la loro esperienza di lavoro. Il feedback continuo che riceviamo direttamente dai nostri dipendenti ci aiuta a perfezionare e migliorare. Il loro contributo è essenziale per sviluppare la giusta tecnologia a supporto della loro attività».

Un investimento che si annuncia importante, ovviamente, anche per Vercelli: «La città è veramente orgogliosa di vedere attuato un ulteriore investimento da parte di Amazon con lo sviluppo della ricerca, con nuove tecnologie e al servizio dei dipendenti - è il commento del sindaco, Andrea Corsaro -. Il miglioramento delle condizioni di sicurezza con la creazione del Lab europeo per l’innovazione e gli investimenti per nuove attrezzature evidenziano l’impegno di Amazon per l’individuazione di nuove soluzioni all’avanguardia per un ambiente tale da salvaguardare la salute dei lavoratori. La città tiene particolarmente alla collaborazione con Amazon che tanto investe sul nostro territorio: siamo veramente lieti che questa eccellenza venga sviluppata nella sede di Vercelli».