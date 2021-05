Debutto con il musical per "Metti una sera a Vercelli": sul palco Paolo Ruffini

E' per venerdì 21 maggio alle 21, il primo appuntamento della rassegna estiva organizzata dal Comune nell'area dell'Antico Ospedale.

Paolo Ruffini, attore e conduttore televisivo, presenterà una festa di musica e coreografie tratte da quattro tra i più famosi musical di Broadway: Grease, Footlose, La Febbre del Sabato Sera, Mamma mia! Quattro titoli, quattro storie, quattro generi musical diversi, tutti accomunati da storie divertenti, canzoni famose e tanto colore.

In scena otto performers professionisti, selezionati dalle migliori realtà del musical italiano. Tra loro Claudia Campolongo, che ha partecipato in qualità di comica alle ultime tre edizioni di Colorado su Italia1; Beatrice Baldaccini, voce straordinaria, ormai conosciuta in tutta Italia anche per la sua partecipazione all’ultima edizione di All Together Now su Canale 5 e Giovanni Abbracciavento, coreografo, ballerino e acrobata.

La serata è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: il posto può essere prenotato entro le 16 di giovedì 20 maggio scrivendo una mail a: eventi@comune.vercelli.it.

«La risposta sarà istantanea solo nel caso in cui i posti non fossero più disponibili, altrimenti la conferma con le indicazioni sarà inviata entro il giorno precedente allo spettacolo», si legge in una nota del Comune.

Per motivi legati alla gestione delle procedure anti-Covid è necessario presentarsi all'ingresso dell'area dell'Antico Ospedale, accesso da via Viotti, un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.